“Cuando era ministra de Seguridad tuve un caso de vinculación con el narcotráfico de un intendente, no del PRO (sino de) Cambiemos, de Juntos por el Cambio: Sergio Varisco. Que murió pobre (y) preso. Yo no dudé. No me importó que fuera de nuestro partido. No dudé en que había que hacer una investigación y, si él era responsable de vincularse con el narcotráfico, tenía que ir preso como Los Monos. Igual. No me importaba que él fuera lo que fuera”, dijo Bullrich en el programa de Canal 13.

Ante estas declaraciones, el Comité provincial del radicalismo lanzó rápidamente un repudio y alertó que dichos de esta naturaleza “no contribuyen a la convivencia de la coalición” que la UCR conforma con el PRO.

“El comité provincial de la UCR, repudia las declaraciones de la presidente del PRO a nivel nacional, Patricia Bulrrich, en las que realiza – sin más- una equiparación de la figura de Sergio Varisco con la banda de Los Monos. No se puede tolerar con tanta liviandad, el uso de esta clase de comparaciones para promocionarse como adalid del orden y la transparencia”, expresó el centenario partido.

“Expresamos nuestro más enérgico repudio a las manifestaciones de la Licenciada Bullrich en reconocido y popular programa de televisión refiriéndose a la situación que debió atravesar Sergio Varisco”, remarcó la fuerza.

“Estamos plenamente convencidos que en política debemos respetar ciertos límites. No todo vale con el fin de intentar posicionarse, apelar a este tipo de declaraciones es totalmente inexacto y fuera de lugar”, señaló el Comité.

“Para finalizar, creemos firmemente que no contribuyen las expresiones señaladas a la convivencia de la coalición, sobre todo en estas horas de extremas dificultades cuando se necesita una oposición unida”, señaló la UCR a través del escrito. (APFDigital)