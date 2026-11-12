La jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció que en el Senado ya están "listos" para sancionar la Ley de Discapacidad que en la Cámara de Diputados se aprobó casi por unanimidad, y que en la Cámara alta será tratada en la sesión prevista para el jueves de la semana próxima.

En el Senado el dictamen se firmó el 4 de noviembre sin modificaciones con el apoyo de La Libertad Avanza, el peronismo, el PRO, la UCR y los bloques provinciales.

"Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando", señaló Bullrich.

En efecto, las negociaciones para unificar posturas continuaron hasta el mismo día en que se llevó a cabo la sesión en la Cámara baja el 22 de octubre pasado: la oposición dura cedió su pretensión original de prorrogar la ley de emergencia y terminó apoyando una norma de orden público con efectos permanentes.

El tema de Discapacidad fue uno de los focos del discurso del Papa León XIV durante su histórica visita a la Argentina, donde aprovechó para recorrer el Cottolengo Don Orione, en Claypole, una institución de inspiración católica que brinda asistencia integral a personas con discapacidades.

"Como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera", finalizó Bullrich en la red social X.

Fuente: Noticias Argentinas