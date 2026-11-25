La senadora Patricia Bullrich advirtió que el oficialismo de Javier Milei necesita mejorar las condiciones de la economía antes de las elecciones de 2027 para que los votantes perciban los resultados del programa de reformas. La dirigente, una de las principales aliadas del presidente, planteó rebajas impositivas, menor costo del crédito y medidas específicas para sectores en dificultades.

En una entrevista con Bloomberg, la legisladora sostuvo que el Gobierno no puede limitarse a prometer un futuro más próspero. “No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028”, agregó. “Hay una elección en el medio”, afirmó al referirse a la necesidad de que la recuperación llegue a los hogares y a las empresas durante el próximo año.

La senadora advirtió además que las compañías argentinas enfrentan una estructura de costos que limita su competitividad frente a rivales del exterior. Entre los factores mencionó impuestos nacionales y provinciales, gastos logísticos y otras cargas que afectan a los productores locales.

Alivio tributario y crédito para las empresas

Para Bullrich, el Gobierno debe aplicar “cambios quirúrgicos” en los sectores más golpeados. Su propuesta incluye reducir tributos y facilitar condiciones que permitan a las empresas competir en los mercados internacionales.

También pidió que continúe la baja de las tasas de interés. La exministra de Seguridad afirmó que el encarecimiento del crédito durante 2025 frenó la concesión de hipotecas y restringió el financiamiento de las firmas.

“El crédito mueve una economía”, declaró Bullrich al medio estadounidense. Según dijo, una reducción sostenida de las tasas podría impulsar tanto el consumo como las inversiones destinadas a modernizar la industria.

Las declaraciones llegan en un escenario de desaceleración económica, pérdida de empleos y cierres de fábricas. De acuerdo con datos publicados el martes, Argentina casi con seguridad ingresó en una recesión técnica en el tercer trimestre.

Bullrich conserva una imagen positiva entre las principales figuras del Gobierno, pese al deterioro de algunos indicadores económicos. Un relevamiento de LatAm Pulse, realizado por AtlasIntel para el medio, la ubicó en octubre en el cuarto lugar entre los dirigentes políticos del país, con 37 % de valoración favorable, apenas por encima de Milei.

La senadora se convirtió en una aliada clave del mandatario luego de las elecciones de 2023. Tras quedar tercera en la primera vuelta presidencial, respaldó a Milei para el balotaje y contribuyó a trasladar parte de su electorado conservador hacia La Libertad Avanza.

Luego fue designada al frente del Ministerio de Seguridad, desde donde impulsó medidas contra los cortes de calles y protestas en Buenos Aires. También encabezó una estrategia contra el crimen organizado en Rosario, ciudad donde descendieron los homicidios tras años de violencia asociada al narcotráfico.