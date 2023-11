Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad de Javier Milei, según confirmaron fuentes de La Libertad Avanza a La Nación. Bullrich había hecho un acuerdo con el libertario tras ser derrotada en la elección general.

Bullrich se refirió a la posibilidad de ocupar el cargo que tuvo durante la gestión de Macri con Milei. Fue hace hace tres días.

“Si me lo ofrecen y me dicen que no hay otra alternativa, bueno, lo acepto”, dijo en una entrevista con TN. Sin embargo, en esa misma nota se mostró en contra de fusionar Seguridad y Defensa.

“Formalmente nadie me propuso nada cara a cara”, explicó la titular de Pro sobre la posibilidad de dirigir el mencionado Ministerio. “No creo que eso sea un debate, si me ofrecen o no. Lo importante es ver cómo se constituye el gobierno y la gobernabilidad. Esos son los temas importantes de discutir”, enfatizó.

Bullrich tuvo un fuerte enfrentamiento con Milei antes de las elecciones generales del 22 de octubre. Pero Mauricio Macri fue el mediador para un acuerdo que buscó direccionar el 23 por ciento que ella obtuvo en las urnas hacia el candidato libertario, algo que se vio plasmado en los números. Bullrich formó parte del cierre de campaña de Milei en Córdoba. Y tanto ella como Macri estuvieron en el Hotel Libertador el 19 de noviembre, cuando se confirmó que el libertario había derrotado a Sergio Massa.

Bullrich ocupó el cargo de ministra de Seguridad entre 2015 y 2019 y fue, de hecho, uno de los ejes de su campaña. La excandidata puso el énfasis en el combate al narcotráfico, en el rol de la Gendarmería y las Fuerzas Armadas y en la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Interior.