La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envió hoy un mensaje al expresidente Mauricio Macri en plena interna del PRO y planteó que el debate que debe darse al interior de la fuerza es su ubicación con respecto al gobierno de Javier Milei: “La línea divisoria es ser opositor o ser oficialista”.

“No es un problema de vínculos sino que nosotros nos consideramos oficialistas, no opositores, y ahí está el gran tema. ¿Somos oficialistas o somos opositores? Ser parte del Gobierno no significa tener o no funcionarios sino compartir las líneas estratégicas y la política que lleva adelante”, planteó en una entrevista con el periodista Ignacio Ortelli para el programa Si Pasa, Pasa por Radio Rivadavia.

En la misma línea, amplió: “En la Argentina la gran división no es el PRO, el radicalismo, es si estás y vas a apoyar al Gobierno porque consideras que está llevando adelante los cambios de fondo que la Argentina necesita o si vas a estar mirando cada cosa que hace el gobierno de manera especulativa o crítica. No es un problema del PRO, le cabe a todas las fuerzas políticas”.

Para Bullrich, “la línea divisoria es ser opositor o ser oficialista”, por lo que de estar en el segundo de los grupos corresponde “apoyar los cambios que se llevan adelante”. “Es un momento de tirar del carro, apoyar, comprometerse y hay cientos de funcionarios de este gobierno que están afiliados al PRO y todos están tirando del carro”, insistió luego de que el titular de la fuerza se manifestara en contra de una fusión con La Libertad Avanza.



Asimismo, la ministra destacó a los funcionarios del PRO y la UCR que trabajan para que la administración libertaria salga adelante y destacó que “se está gestionando el cambio en todos lados”.

A pesar de que aseguró que Mauricio Macri está involucrado en facilitarle la tarea al presidente Javier Milei, lo acusó de desconocer al sector del partido amarillo que responde a sus directivas y reveló que son más de 200 los dirigentes designados en la gestión.

“Hay muchos funcionarios del PRO en el gobierno, pero el PRO dice que tiene un solo funcionario que es el subsecretario de Deportes (Julio Garro). ¿Todos los demás que están en PRO y trabajan en el gobierno no son del PRO? Tengo contado 200”, cuestionó.

Por último, Bullrich afirmó que “las discusiones reglamentarias no son trascendentes”, y subrayó que “la identidad es la lucha por las ideas y el pueblo argentino y los votantes del PRO abrazan las ideas que se están llevado adelante”.

“No hay uno de nuestros votantes que quiera volver a Massa. Al revés, le tienen pánico a eso. Todos con esfuerzo están apoyando. Eso es lo interesante, ver dónde está nuestro votante. Está donde le dijimos que esté”, concluyó.