El Senado de Entre Ríos desarrolló este miércoles la 11ª Sesión Ordinaria correspondiente al 147º Período Legislativo, donde se aprobaron distintos proyectos y se oficializó la salida de una legisladora de la bancada peronista.

Se trata de la senadora por el departamento La Paz, Patricia Díaz, quien al inicio de la sesión oficializó su renuncia al bloque “Más para Entre Ríos” y anunció la conformación del monobloque “Hacer Futuro”. Díaz es pareja del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, quien fue expulsado del Partido Justicialista (PJ) y anunció que será candidato a gobernador por otra fuerza.

Tras solicitar permiso para leer, Díaz expresó: “De mi mayor consideración, por la presente, comunico mi renuncia a partir de la fecha al bloque Más para Entre Ríos de esta Honorable Cámara de Senadores. Asimismo, informo la constitución del bloque Hacer Futuro y solicito que se adopten las medidas administrativas y reglamentarias necesarias para su reconocimiento y funcionamiento”.

“Agradezco a mis compañeras, mis compañeros de bancada el trato recibido, el trabajo compartido y el respeto que he mantenido y hemos tenido durante este tiempo”, sostuvo Díaz al mismo tiempo que argumentó: “Esta decisión responde a la voluntad de continuar mi labor legislativa desde un espacio propio, preservando el diálogo y la cooperación institucional. En ese sentido, reafirmo mi pertenencia al espacio Hacer Futuro que tiene como referente al señor Daniel Rossi. Considero un hecho inédito su expulsión, como fue de público conocimiento en su momento, tratándose de quién fue vicegobernador de Entre Ríos, seis veces intendente de la localidad de Santa Helena, y acompañó a distintos gobernadores aportando con su trabajo y a numerosos triunfos electorales. La decisión resulta aún más difícil de comprender, porque en esta oportunidad Rossi ni siquiera fue candidato. Sin embargo, entiendo que esta situación también puede abrir una nueva etapa”.

Y cerró: “Asumo este paso con serenidad y con la esperanza de seguir construyendo, convencida de que este tiempo es el tiempo de hacer futuro. Sin otro particular, saludos a ustedes con atenta consideración”.

Sanción del proyecto de ley de desarrollo al norte entrerriano

De conformidad al artículo 145° del Reglamento, se confeccionó el plan de trabajo y orden del día N° 9 para la fecha. En ese marco, el cuerpo aprobó por unanimidad el proyecto de ley de autoría de la senadora Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal) y los senadores Patricia Díaz y Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos), en segunda revisión, por el que se crea el marco institucional y normativo que fomente el desarrollo del norte entrerriano.

Al respecto, senadora Domínguez, autora de la iniciativa, fundamentó: “Este proyecto busca generar que se establezca una ley que pueda trascender las distintas gestiones y así, entre los cuatro departamentos: Federación, Feliciano, Federal y La Paz, y sus respectivos municipios y comunas, donde se pueden pensar, diseñar y gestionar y ejecutar políticas públicas que incentiven la generación de inversiones y el desarrollo del norte entrerriano. Detalló que “se crea la Mesa Coordinadora para el desarrollo del norte entrerriano, integrada por organismos del estado provincial, representantes de la Honorable Cámara de Senadores, también la Honorable Cámara de Diputados, representantes municipales, organizaciones no gubernamentales y sectores privados. Tenemos la experiencia la experiencia salvando las distancias, la Región Centro, la Región de Salto Grande, la Microrregión Crespo y la de Aldea, todas con resultados positivos”.

“Es hora de que el norte entrerriano se una bajo una misma premisa, aunar esfuerzos para generar las condiciones que atraigan inversiones que se necesitan para nuestros departamentos, y diseñar así políticas públicas que necesitan para crecer y generar desarrollo, puestos de trabajo e inversiones”, remarcó Domínguez.

Fuente: AHORA