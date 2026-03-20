La referente de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo Gualeguaychú Patricia Savoy habló en Cero y Bolazo sobre las actividades previstas para el Día de la Memoria y, también se refirió a los recientes hallazgos del equipo argentino de Antropología Forense en la Perla.

A solo dos semanas de que se cumplan años 50 del inicio de la última dictura militar argentina (1976- 1983), la Justicia Federal de Córdoba confirmó que se identificaron los restos de 12 detenidos-desaparecidos en el ex Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio La Perla. Las tareas de reconocimiento fueron realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial local.

“Yo tengo una hermana desaparecida, y gracias al trabajo de Antropología Forense, sus restos fueron restituidos. Me imagino lo que deben estar viviendo las familias. Las emociones son muy fuertes, y a su vez es un cierre de lo que sucedió. La figura del desaparecido para las familias ha sido terrible, no saber lo que pasó, dónde están, qué los hicieron, sobre todo esta información que Antropología les puede dar a las familias es importantísima, y reafirma nuestra verdad de que fueron secuestrados, detenidos, desaparecidos y asesinados. Nos sirve a nosotros para la otra pata, la de la Justicia, para que se siga adelante con los juicios. Dentro de poco se inician dos juicios nuevos, nosotros seguimos activos, llevando el camino que seguimos llevando al día de hoy”, manifestó Savoy.

Además, la referente social contó que el sábado por la mañana se realizarán recorridas históricas en la exUnidad Penal N°2, declarada sitio de memoria. El domingo se llevará a cabo a las 16 horas, una caravana náutica por el río Gualeguaychú, y el martes 24 una marcha y acto central en la Plaza San Martín. Además, el jueves habrá una charla en la escuela Enova a cargo de Carlos Skiliar.