Patronato visitó a Atlético de Rafaela, por la fecha 36 de la Zona B de la Primera Nacional. El Negro viajó con la posibilidad de asegurar la permanencia, pero para eso el equipo de Marcelo Fuentes necesitaba una victoria que le permitiera continuar en la categoría sin importar el resultado de Chacarita y Nueva Chicago. El encuentro se disputó en el estadio Nuevo Monumental, con arbitraje de Luis Lobo Medina.

Patronato tuvo actitud, juego y chances durante el primer tiempo. Pese a ello, no pudo concretar ante una Crema que llegó a cuentagotas, aunque también con peligro en ocasiones. Sin goles, se fueron 0 a 0 a los vestuarios. En el segundo tiempo, el conjunto de Paraná bajó la intensidad y le cedió la pelota la local, que no logró lastimar.

A falta de un minuto para el final se produjo una jugada milagrosa: un centro al segundo palo que conectó un hombre de Rafaela y la peloa dio en el palo, salvando a Patronato de tener que jugar un desempate ante Chicago.

El Rojinegro y Chicago llegaron a la última jornada con 37 puntos, mientras que Chacarita tenía 39. El elenco de Paraná se quedó en la Primera Nacional con la igualdad, favorecido por la victoria 2-0 del Funebrero ante el Torito, que condenó al equipo de Mataderos a jugar en la B Metropolitana.

Patronato finaliza un torneo para el olvido, con tres técnicos, muy poco fútbol y un descenso que esquivó solo gracias a la caída libre de Chicago en la recta final del campeonato.