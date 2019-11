Paula Chaves opinó de la invitación de China Suárez y Vicuña a la boda de Pampita

Paula Chaves, amiga íntima de la China, fue consultada por el gesto de la jurado de ShowMatch. “No lo sé, no sé si la China está invitada. No hablé puntualmente de eso”, intentó la modelo desentenderse de la polémica, en una nota con Los Ángeles de la Mañana.

“Si existió la invitación, ¿creés que van a asistir?”, repreguntó el cronista de eltrece. Visiblemente incómoda con la situación, Paula intentó sortear la consulta como pudo. “Mmm… dudo… ja ja ja. Mmm… no, yo no iría. Me encanta, pero no, yo no iría. Sería una situación muy incómoda, pero cada quien es cada quien y cada cual hace lo que quiere”, se despidió con una carcajada nerviosa.

Al volver al piso, Ángel de Brito se rió de las respuesta. “¡Sos una farsante Paula Chaves! Jajaja, qué no vas a saber si la invitó o no. O sea, no sabe si la invitó, pero duda que vaya. Esa risita de mentirosa, ¿saben cómo la habrán cuereado?”, comentó el conductor.

Además, Mariana Brey contó detalles en el programa de cómo habría sido la invitación de Pampita a Vicuña. “Fue a través de un mensaje de WhatsApp, directamente del teléfono de ella a él porque quizás podría haberlo llamado la wedding planner”, comenzó la periodista.

“Fue un audio, antes de que se hiciera público el casamiento, en el que le decía: ‘Hola Benja, quiero informarte que me caso, los chicos ya lo saben. Por supuesto que estás invitado con Eugenia’”, completó la panelista. Y agregó: “Están invitados después de las 12”, despertando las risas de Ángel y sus compañeras de programa.