Luego de haberse mostrado muy incómoda al ser indagada por la nueva relación de Zaira Nara con Facundo Pieres, quien fue su ex, la modelo rompió el silencio y se sinceró en una profundo nota que le dio a LAM.

"Con Zaira está todo bien, hablamos hace dos días, tenemos una relación hace muchos años. Ya nos vamos a ir acomodando", comenzó diciendo la esposa de Pedro Alfonso, con quien tiene a sus hijos Baltazar, Olivia y Filipa, algo sonrojada por las preguntas.

"A Zaira la amo, es mi amiga. Iremos viendo cómo nos vamos a acomodando con el pasar de los días, fusionando esto que es nuevo", agregó, dejando en claro que deberá acomodarse a la posibilidad de ver cara a cara a su mejor amiga y su exnovio.

Además, ante la consulta sobre si le molestó este vínculo amoroso entre la hermana de Wanda Nara y el polista, Paula expresó, firme: "No, la verdad no porque sucedió (la relación con Pieres) hace muchísimos años.

"Un día te va a caer con su pareja nueva, que fue tu pareja, ¿cómo va a ser eso?", insistió Ángel de Brito. Y la entrevistada cerró, con una sonrisa pícara: "Por eso te digo que vamos a ir viendo cómo nos acomodamos con esta situación. Pedro es lo más, es capaz de todo. Es muy tranquilo, por suerte".

ZAIRA NARA Y FACUNDO PIERES, A PUNTO DE OFICIALIZAR SU RELACIÓN

Lo que comenzó como un fuerte rumor de romance entre Zaira Nara y Facundo Pieres parecería estar a punto de oficializarse luego de que se los viera juntos en una playa en Uruguay muy cómplices.

Ahora, con el tema latente, el periodista uruguayo, Martín Lema, dio más detalles de este vínculo en Mitre Live, el programa que conduce Juan Etchegoyen: “Yo fui al hotel donde para Zaira y hablé con los recepcionistas que estaban muy reticentes a dar información. Y, de repente, saliendo del lugar veo a un chico de una garita y fui a consultarle, total no pierdo nada”, comenzó diciendo.

“Me contó este muchacho que vio a Zaira Nara y a Facundo Pieres, que le dieron buena propina y allí me dijo que estaban muy fogosos adentro del auto besándose. Cuando me lo contó no lo podía creer”, agregó, dando cuenta de que la hermana de Wanda Nara y el polista estarían viviendo a pleno su romance.

Y cerró, dando que hablar con su fuerte información: “Esto fue lo que me contó el chico que trabaja ahí en el hotel. Zaira y Pieres se mataban a besos y se comieron la boca a besos”.