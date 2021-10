Paula Chaves y las amigas top de la "China" le soltaron la mano

Se trata del grupito de modelos que se armó hace cuatro años y del que participa nada más y nada menos que Zaira Nara. "Estoy en la crisis y me dejaron sola", se quejó la actriz en una historia que sólo puede ser vista por sus "mejores amigos" en Instagram, de acuerdo a lo revelado por Yanina Latorre.

Atenta al aire de Los ángeles de la mañana, Zaira se contactó con la panelista y validó toda la información que volcó en torno a la separación de su hermana. Incluso la vinculada a Paula Chaves, quien habría sido la voz cantante del "grupo de amigas" que ahora le da la espalda a la "China".

"Paula le escribió y le dijo: 'Sos un sorete. Leí todos los mensajes, tengo todos los chats, leí todo. Sos una basura'", aseguró Latorre, al tiempo que resaltó que Paula también es íntima amiga de Zaira, por lo cual dio a entender que quien difundió los mensajes entre Suárez e Icardi de Telegram fue la menor de las Nara.

¿De qué mensajes hablamos? "Todo arrancó por los celos de Icardi, que la notaba rara a Wanda y le pidió que le mostrara su teléfono. Le dio todas las claves, él le abrió el Instagram y no encontró absolutamente nada. Pero Wanda empezó a dudar y le dijo: 'Mostrame el tuyo'".

Según Latorre, Wanda entró a Telegram y empezó a leer todos los mensajes que se habrían enviado la "China" e Icardi. "Ella le escribió: 'Qué lástima que sos tan conocido y muero por verte, te quiero ver sola. La 'China' le mandaba fotos. Él le mandaba fotos de los entrenamientos. Ella le preguntaba si estaba enamorado de Wanda, cómo estaba su matrimonio. Hay muchas llamadas de la 'China' a Icardi. Él le jura que fue sólo un coqueteo y que nunca la vio. Pero Wanda está furiosa y ya le pidió el divorcio".

Esta no es la primera vez que las amigas de la "China" le sueltan la mano. Gimena Accardi, tras la muerte del hermano de Nicolás Vázquez, no sólo la acusó de no haber "acompañado a la familia", sino que le recriminó que ellos la apoyaron cuando "fue todo el quilombo de Vicuña".