Paula y Pedro salieron al cruce de su falso divorcio

La modelo y el actor le hicieron frente a una noticia falsa con contundentes publicaciones. Desde que nació el primer flechazo con los televidentes de testigos, Paula Chaves (34) y Pedro Alfonso (39) comenzaron una linda historia de amor que coronaron con las llegadas de Olivia (5) y Baltazar (2). Fue por eso que el matrimonio no dudó en salir a ponerle el cuerpo a una engañosa publicidad que anunciaba su divorcio. "La primera entrevista de Paula Chaves desde su divorcio. Habla sobre nuevos negocios, planes futuros y cómo se ve tan joven", dice el encabezado de una noticia falsa que la modelo decidió compartir para desmentirla. "¡Ojo que empezaron con las estafas de nuevo! Ahora me adjudican cremas. No vendo nada", aclaró la modelo, contundente. "¡Es todo falso! ¡Intentan atraparlos con mi divorcio y dicen que vendo cremas! Es falso", agregó en otra publicación. Y por si quedaban dudas, Paula volvió a sentar postura: "¡No estoy separada! Estoy feliz", expresó junto a un corazoncito rojo. Por su parte, el actor reposteó los mensajes de su mujer y hasta le puso humor a un titular con una imagen photoshopeada con su cara y los abdominales marcados de otra persona: "Sé que parece real, pero no lo es. Ojo. Es falso", aclaró, divertido. ¡Todo aclarado!