Lo que en algún momento fue una utopía, en los últimos días tomó carácter de real: Paulo Dybala tiene chances concretas de no renovar su contrato en Roma y Boca se perfila como serio candidato para sumarlo a sus filas. "Es un sueño y una ilusión", confesó Marcelo Delgado, mano derecha de Juan Román Riquelme, para ratificar la intensión de que sea refuerzo en el corto o el mediano plazo.

La situación dio un giro entrado el cierre del 2025 principalmente por el presente de la Joya: fue suplente por cuarto partido consecutivo en el conjunto de la capital italiana, arrastra una seguidilla de lesiones que lo ponen en la mira y hoy no hay charlas para extender su vínculo -según informó La Gazzetta dello Sport-, que finaliza en junio de 2026.

Ante este panorama, Boca sabe que se le abrió una oportunidad única y ya hizo los primeros contactos con el entorno de Dybala para sondearlo. ¿Para cuándo? El plan principal siempre apuntó a mitad del próximo calendario, cuando tendrá el pase en su poder, pero nadie descarta que los tiempos se aceleren ante la falta de minutos del jugador y, también, las ganas de Riquelme de tenerlo en La Bombonera para jugar la Copa Libertadores desde el inicio.

La postura del Xeneize es clara: no se van a apurar y esperan que se pueda liberar de Roma, ya que no están dispuestos a comprar su pase y además hacer una erogación significativa en su salario. La intensión es que el zurdo de 32 años pueda negociar su salida, ya sea en enero o en libertad de acción en junio, para que el club de La Ribera le haga una oferta contractual.

Vale aclarar que en Brandsen 805 no están en condiciones de afrontar la misma cifra que cobra Dybala en La Loba, por lo que esperan que el delantero "ceda" en ese sentido y se adapte a las posibilidades monetarias del fútbol argentino. Sin ir más lejos, como sucedió con Leandro Paredes en el último mercado de pases. De hecho, su amigo estuvo en el Olímpico en el último partido y lo visitó. ¿Otro guiño?

"Ojalá podamos hacer el esfuerzo, más allá de si existe la posibilidad. Lo único que sé es que su contrato vence en junio de 2026. Se evaluará y veremos qué sucede", reveló el Chelo Delgado recientemente. Que Dybala pueda jugar en Boca es un sueño real y la chance más concreta está situada en junio, aunque no es imposible que se dé antes si todo avanza por los cauces esperados.

El presente de Dybala en Roma que lo acerca a Boca

Este lunes, Roma venció 1-0 a Como en el Estadio Olímpico y por cuarta vez consecutiva, la Joya fue suplente. "Veremos cómo está. Ha tenido un momento positivo, pero el fútbol actual no te permite estar en condiciones precarias. Cuando está bien, no tengo ninguna duda", había dicho Gian Piero Gasperini en la previa. A diferencia de los tres partidos anteriores, esta vez ni siquiera le dio minutos desde el banco.

Tras el encuentro, el DT (el mismo que terminó peleado con Papu Gómez en Atalanta) volvió a referirse al cordobés y no le cerró las puertas a las posibilidades de un regreso ante Juventus. "Esto debe ser un estímulo para Paulo, que es un jugador extraordinario. Cuando está bien y juega, regatea y dispara, no hay nadie en Italia con su calidad. Quizás esté listo para el domingo, veremos cómo entrena", declaró luego del triunfo.

Los números de Dybala en el segundo semestre exponen las consecuencias de las lesiones y la falta de rodaje, considerando su jerarquía: apenas jugó 13 partidos (696 minutos en total), convirtió dos goles y repartió una asistencia.