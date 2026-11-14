La semana que pasó marcó uno de los momentos decisivos del segundo juicio contra Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García. En los Tribunales de Gualeguay, el acusado volvió a declarar después de varios años de silencio en un debate oral y, al día siguiente, escuchó cómo las acusaciones reclamaban para él la misma pena que recibió Sebastián Wagner, mientras sus abogados planteaban que no existe evidencia suficiente para atribuirle participación en el crimen.

Fueron dos jornadas atravesadas por posiciones contrapuestas. De un lado, la Fiscalía y los representantes de la familia de Micaela sostuvieron que Pavón tuvo un papel fundamental en el ataque ocurrido durante la madrugada del 1 de abril de 2017. Del otro, la defensa puso en duda la reconstrucción de los hechos, cuestionó severamente al principal testigo de cargo y reclamó una absolución. Ahora, la decisión quedó en manos del tribunal, que dará a conocer el veredicto el lunes 30 de noviembre.

Pavón negó cualquier participación en el crimen y cuestionó a Sebastián Wagner, su supuesto cómplice en el crimen, que hoy cumple con una prisión perpetua. “Soy inocente, yo no tuve nada que ver. Lo único que me arrepiento es de no haber averiguado quién era el monstruo que tenía trabajando conmigo”, afirmó. Dijo que desconocía los antecedentes de su empleado y que nunca lo habría contratado de haber conocido lo que realmente era.

Sobre la noche del 31 de marzo de 2017, contó que Wagner tenía problemas personales y necesitaba alojamiento. Dijo que cenaron en el comedor La Terraza y luego le dio las llaves del lavadero para que durmiera allí. Al día siguiente, según su relato, el empleado no se presentó.

Los fiscales marcaron diferencias entre sus declaraciones de 2017 y lo que sostuvo en el juicio. Sobre el Renault 18 Break utilizado por Wagner, Pavón dijo que era de su empleado y que él había sido garante, aunque antes afirmó que lo había comprado. Atribuyó la contradicción a las presiones que, según denunció, recibió durante la investigación.

Reconoció que contactó a un camionero para organizar el traslado de Wagner hacia Buenos Aires, aunque dijo que solo quiso ayudarlo. Admitió que no lo mencionó en su primera entrevista y denunció que durante la investigación fue tratado como culpable y amenazado con una posible condena perpetua.

El miércoles, los fiscales Maite Burruchaga y Gamal Taleb expusieron la hipótesis de que Pavón actuó junto a Wagner en el abuso sexual y asesinato de Micaela. Solicitaron prisión perpetua por abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por alevosía, criminis causa y violencia de género. Los querellantes José Iparraguirre y Marcelo Boeykens, representantes de los padres de la joven, acompañaron el pedido.

La acusación sostuvo que Wagner no pudo reducir a Micaela, introducirla en el automóvil y conducir mientras ella se resistía sin ayuda. Repasó las características del Renault 18, las cámaras que registraron su recorrido hacia la zona de quintas y testimonios sobre el paso del vehículo con dos ocupantes. También señaló las dificultades del terreno donde apareció el cuerpo y el empantanamiento del automóvil.

La querella destacó la identificación de un cabello compatible con Micaela en el vehículo y coincidencias de tierra y vegetación. La Fiscalía señaló además la comunicación de Pavón con el camionero el 3 de abril. Para los acusadores, facilitar la salida de Wagner fue parte de una maniobra para evitar que se conociera lo ocurrido.

Los fiscales defendieron el testimonio de Wagner: dijeron que, aunque debía analizarse con cautela, estaba respaldado por otros indicios y no le reportaba beneficios. La querella sostuvo que Pavón no fue un encubridor, sino que habría realizado un aporte esencial en el ataque.

La defensa, a cargo de Edwin Henrry Valenzuela Rojas y Ramón Elías Salto, presentó una interpretación opuesta. Cuestionó la credibilidad de Wagner y repasó las diferencias de sus relatos sobre quién conducía, qué elemento se utilizó para reducir a Micaela y cómo ocurrió la agresión. “Wagner mintió, miente y sigue mintiendo”, afirmó Salto, quien atribuyó el señalamiento al resentimiento y al intento del condenado de mejorar su situación.

Los abogados remarcaron que no se hallaron rastros genéticos, células ni huellas de Pavón en el automóvil o en los elementos examinados. Para ellos, los indicios no prueban su intervención. Insistieron además en que permaneció en su casa con su esposa y su hijo.

La defensa también rechazó la prisión preventiva: recordó que Pavón estuvo detenido tres años y seis meses y que desde su liberación cumplió con las presentaciones quincenales. Fiscalía y querella pidieron que sea detenido ante un veredicto condenatorio por el riesgo de fuga que atribuyen a la gravedad de la pena.

El veredicto y el adelanto de sentencia se conocerán el lunes 30 de noviembre de 2026, a las 8, en los Tribunales de Gualeguay. El nuevo debate se realizó luego de que la Corte Suprema dejara sin efecto la condena anterior de cinco años por encubrimiento. Los jueces deberán resolver si Pavón fue coautor del abuso y femicidio o si corresponde absolverlo.