En horas de la madrugada del miercoles, personal policial de distintas dependencias de la Jefatura Departamental Gualeguaychú intervinieron en un procedimiento que se inició luego de que un automóvil Renault 9 evadiera un control caminero ubicado en la intersección de las rutas nacionales 14 y 16.

El hecho se registró alrededor de las 03:20 horas, cuando personal del Puesto Caminero Gualeguaychú alertó sobre la situación. Ante ello, efectivos de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial iniciaron un seguimiento del vehículo, que se desplazaba por Ruta Nacional 14 en sentido sur-norte y había evitado el puesto de control utilizando la colectora.

El seguimiento continuó por distintas arterias de la ciudad hasta llegar a la zona de calles Rosa Regazzi y Blas Parera, donde los ocupantes abandonaron el automóvil y se dieron a la fuga a pie.

A partir de ese momento, se desplegó un operativo de búsqueda con la participación de efectivos de distintas dependencias policiales. Durante el procedimiento, dos de los individuos fueron observados cuando abordaron una motocicleta y continuaron la huida por diferentes calles de la ciudad.

Finalmente, personal del Comando Radioeléctrico logró detener a sus ocupantes en la intersección de calles Asisclo Méndez y Goldaracena.

Puesta en conocimiento la Fiscalía en turno, dispuso la aprehensión de tres hombres, dos de 19, y 26 años de edad, quienes serían los ocupantes del automóvil Renault 9,y el conductor de la motocicleta, por el supuesto delito de Resistencia a la Autoridad, y su traslado a la Jefatura Departamental.

Asimismo, se dispuso el secuestro de la motocicleta Honda Wave, la cual no poseía dominio colocado y presentaba numeración de motor y chasis suprimido. Por su parte, personal del Puesto Caminero procedió al secuestro del automóvil Renault 9 para la realización de las actuaciones y pericias correspondientes.