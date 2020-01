Pedro Alfonso reveló la divertida reacción de su hija Olivia cuando le contaron del embarazo de Paula

Así que, más allá de dejar registrado el mágico momento en un video, Pedro reveló en una nota con Intrusoscuál fue la divertida reacción de Olivia al enterarse de que iba a tener otro hermanito. “Los sentamos y lo grabamos todo para tenerlo de recuerdo y primero le dijimos a Oli y a Balta que Pau estaba embarazada. Después, Pau nos dijo a los tres, que yo no lo sabía, el sexo del bebé (N del R: será nena). Fue una sorpresa para mí y para los nenes también”.

Y continuó: “Cuando Paula dijo que estaba embarazada, Oli y Balta se pusieron muy contentos, le empezaron a dar besos en la panza. Después Oli como que cae y en un momento dice ‘yo a Papá Noel le pedí un bebé que parezca real… Pero me olvidé de escribirle que parezca, no que fuera real. Me olvidé de escribir la palabra parezca y Papá Noel trajo uno de verdad’”.

Entre carcajadas y sonrisas de Paula Chaves, Pedro Alfonso remató con una simpática broma: “Papá Noel lee todo y no puede estar analizando”.