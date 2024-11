El ex ministro de Cultura y Comunicación y ex diputado provincial Pedro Báez será trasladado a la Unidad Penal mientras espera que se definan sus apelaciones a la condena que recibió en 2022 en el Megajuicio que lo condenó por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, junto al ex gobernador Sergio Urribarri y el cuñado Juan Pablo Aguilera.

Así lo anunció este viernes, con voto dividido, el Tribunal de Juicio y Apelaciones integrado por Carolina Castagno, Julián Vergara y Elvio Garzón en la audiencia celebrada en el Palacio del Poder Judicial en Paraná.

La votación del tribunal fue dividida: Castagno optó por mantener las restricciones impuestas y no hizo lugar al pedido de detención de fiscalía. Vergara se inclinó por enviar al ex funcionario a la cárcel y Garzón coincidió con Vergara. Báez fue inmediatamente detenido y trasladado desde su casa en calle Jozamí al Unidad Penal.

No es la primera vez que el exministro de Comunicación y Cultura del gobierno de Sergio Urribarri, queda cerca de quedar encerrado ya que en más de una oportunidad la Fiscalía ha solicitado su encarcelamiento en la Unidad Penal Nº1 de Paraná.

Puede interesarte

Primero fue porque existía peligro de fuga por la condena recibida en el marco del megajuicio por corrupción y luego porque su abogado defensor Ignacio Díaz se había olvidado de informar que iba a continuar reclamando en instancias superiores contra la sentencia a seis años y medio de prisión.

Este viernes al mediodía, el mismo tribunal que lo condenó, pero que al mismo tiempo hace pocas semanas le abrió la puerta para seguir recurriendo el fallo condenatorio, informó que el hombre fuerte del urribarrismo entre 2007 y 2015 sigue en libertad.

Sus abogados, José Velázquez e Ignacio Díaz le pidieron al Tribunal que, en caso de que entiendan que se debe aplicar una medida de coerción, esta sea domiciliaria y monitoreada electrónicamente. Además, propusieron que la caución de 20 millones de pesos que ya se pagó quede como fianza.

Puede interesarte

La situación para la Fiscalía, representada por Gonzalo Badano, Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull e Ignacio Aramberry, cambió al modificarse la situación de Sergio Urribarri y Juan Pablo Aguilera, quienes están detenidos en la cárcel capitalina desde este martes por disposición de la Cámara de Casación Penal de Paraná.

Los argumentos del Ministerio Público Fiscal fueron que Báez, al igual que Aguilera y Urribarri, cuenta con elementos económicos para fugarse.

Mientras, el ex gobernadot y su cuñado guardan esperanzas para la decisión del Superior Tribunal de Justicia, cuya Sala Penal resolverá como última instancia si permanecen en prisión -como están desde este martes-, recuperan la libertad o pasan a prisión domiciliaria, luego del rechazo de la jueza Carola Bacaluzzo a su apelación.