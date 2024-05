“Este proyecto de ley tiene un montón de materias, algunas que son esenciales desde el punto de vista de la cuestión nacional, muy importantes en lo que va a hacer el país hacia adelante: el tema de privatizaciones; algunas cuestiones relativas a energía; el tema de la reforma laboral”, evaluó Galimberti, dejando en claro sus diferencias con varios aspectos de la polémica legislación y las formas en las que se trató.





“Me abstuve en algunos temas que fueron por el lado de la declaración de emergencia y facultades delegadas. En la declaración de emergencia, que son 4, las facultades son muy amplias. Nunca se dieron tantas desde el regreso de la democracia a un presidente como se le dio ahora a Milei, y además el Congreso está funcionando. Hay que entender que la delegación de facultades al igual que los decretos de Necesidad y Urgencia son dos métodos excepcionales de legislar que tiene el Ejecutivo Nacional, así lo establece la Constitución”, señaló.



Y agregó: “No voté privatizaciones, no porque no coincida con las privatizaciones, hay varias que están ahí con las que coincido. No coincido nunca con establecer, por ejemplo, en materia de energía nuclear una privatización. Ahí la Argentina tiene un desarrollo de punta a nivel mundial y la verdad es que cualquier tipo de privatización que hagamos vamos a terminar regalando mucho trabajo y mucho conocimiento que se adquirió durante muchos años a la entrada de unos pesos”.



Galimberti consideró que en materia de cambios al sistema previsional, a la ley “le falta un montón de discusión, porque esto de mínima debería haber pasado por la comisión de previsional y no lo hizo”. “Me parece que si vos estás modificando el sistema previsional lo mínimo que tenés que hacer es que pase por ese lugar; entonces hay cuestiones en las que uno puede tener una mirada que más o menos concuerde en algunas situaciones, pero no podés cambiar una moratoria que fue prevista, votada en septiembre del año pasado, que va hasta marzo del 2025. El principio de continuidad del Estado existe, y me parece que no estamos dando un mensaje claro”, expresó.



En términos generales, el diputado entrerriano analizó que “viene un país que es diferente a lo que teníamos hasta el 16 de diciembre”. “Veo un país donde el propio Gobierno y las medidas que se toman apuntan a una mirada mucho a lo macro, dependiendo de la economía real de la gente, con un Gobierno y un presidente que está mirando siempre desde Buenos Aires hacia el lado del mar y poco mirando hacia adentro, hacia las provincias con las realidades que tenemos”, remarcó.