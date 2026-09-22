El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, tomó juramento este martes a Santiago Roldán, Natalia Cecilia Crede y María Ángeles Ramos, quienes se desempeñarán como fiscales generales ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, y a Pedro Rebollo, quien lo hará como fiscal federal de Gualeguaychú.

El acto tuvo lugar pasado el mediodía, en la sede de la Procuración General de la Nación ubicada en la calle Teniente General Perón 667, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Roldán, Crede y Ramos fueron seleccionados a través del concurso abierto y público de oposición y antecedentes N°125 y designados en sus cargos al frente de las fiscalías generales N°2, N°3 y N°4 ante los T.O.P.E. por los decretos del Poder Ejecutivo Nacional N°877/2026, N°876/2026 y N°884/2026, luego de recibir los correspondientes acuerdos del Senado de la Nación, precisó Fiscales.gob.ar.

Por su parte, previo acuerdo del Senado nacional, designaron a Rebollo mediante el mediante el decreto PEN N°936/2026. Había sido seleccionado en el concurso abierto y público de oposición y antecedentes N°122, sustanciado para cubrir la fiscal ante el Juzgado Federal de primera instancia de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

La jura se realizó en función del artículo 54 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que prevé que los fiscales, al tomar posesión de sus cargos, “deberán prestar juramento de desempeñarlos bien y legalmente, y de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos y las leyes de la República”.

En el acto estuvieron presentes el gobernador y el ministro de Seguridad de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio y Néstor Roncaglia y el diputado nacional Guillermo Michel, magistradas y magistrados, funcionarios y funcionarias del Ministerio Público Fiscal de la Nación y del Poder Judicial de la Nación, familiares y allegados de los fiscales generales y el fiscal federal.



Fuente: APFDigital