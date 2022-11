Por Fabián Miró

Sobre el título del libro recordó que “unos años antes, Fidel Castro dijo que la revolución apuntaba a volver a lo que marcaba la constitución de 1940, derrocando al Dictador Fulgencio Batista que había arribado al poder por un golpe de estado. Los revolucionarios hablaron de pleno empleo, educación, más salud, libertades plenas. En definitiva una revolución burguesa con la idea de mejorar las condiciones de vida de la población. Es lo que manifiesta Fidel Castro en su famoso alegato “La Historia nos absolverá” en 1953 cuando lo juzgan por intentar tomar el cuartel de Moncada. Vuelve a decir en la Sierra Maestra cuando lo entrevista el famoso periodista Matthews, del diario New York Times, el 17 de febrero de 1957 en la finca del campesino Epifanio Díaz, que prometía empleo genuino, libertad de prensa.

Una vez que asumió el poder y con la excusa de la invasión de Bahía de Cochinos (año 1961), protagonizado por cubanos exiliados, apoyados por el gobierno de Estados Unidos, que salió muy mal porque el presidente J:F. Kennedey ni siquiera les brindó apoyo aéreo, Fidel Castro estalla y le dice al mundo que, por la revolución, siempre fuimos marxistas –leninistas, olvidándose de la constitución de 1940 y elecciones libres en lo que constituyó la primera traición “, Indicó que la segunda fue en el “ 91 con la caída de la Unión Soviética, Cuba inició una de las peores etapas de la historia de un país que dependía mucho dela URSS, muchísimo más de lo que dependían del Imperio haciendo referencia a Estados Unidos. Tanto desde el punto de vista estratégico como militar y económico. Vivían gracias a lo que le suministraba la Unión Soviética y los países del este. Segunda traición luego de una primera que se lo iba a sacar a Batista para volver a la constitución del 40 y la segunda por decir que todo iba a mejorar y Cuba estaba atravesando por la peor de las crisis”

Recordó que durante, 2006 al 2009, como Diplomático en el país Caribeño la Isla se “encontraba un poquito mejor que en el 91, y desde hace un tiempo se encuentra en una situación muy difícil. El año pasado se realizaron manifestaciones pacíficas, multitudinarias, inmensas en 60 ciudades de Cuba, en algo que fue espontaneo, ya que resulta imposible que cientos de miles fueron pagados por la CIA como aduce el gobierno cubano. Lamentablemente se mantiene el racionamiento, los cortes de energía son cada vez más asíduos y falta el combustible que se agravó con la disolución de la URSS”.

El Embargo

El diplomático de carrera señaló que “el embargo no es un bloqueo comercial aunque Cuba es un Global Trader, es decir comercia con todo el mundo si quiere, pasando en limpio no depende de Estados Unidos, pero hay que agrandar la cosa y de allí la propaganda contra el imperialismo.”

Consultado sobre las razones por la que escribió su primer libro, respondió que luego de haber estado “en distintos destinos como Alemania y la caída del Muro de Berlín en 1989, 40 años después de recibirme decidí hacer el Doctorado, lo que más me impresionó fue la mentira del sistema cubano, el relato como se dice en la Argentina me parece muy apropiado y que muchas de las cosas se han transformado en mito”. Enumeró que el “embargo no es tan grave como lo pintan,la educación y la salud no es tan buena como lo manifiestan. El grado de alfabetismo es alto en La Habana, pero cuando uno se metía en el interior de la Isla se notaba el faltante de muchas cosas. Un país con Monocultivo y ausencias de cosas vitales.

La Medicina

Indicó que “hay farmacias para cubanos, farmacias para extranjeros y aquel que quería ir al a Universidad tenía que hacer trabajos obligatorios en el campo con lo cual queda en claro que la educación no es gratuita”. Acotó que “hay un sistema de salud para la clase dirigente, otro para el diplomático y uno para el cubano de pie, y la verdad no me gustaría explayarme lo que es la salud para ciudadano común,

La Producción

Recordó que Fidel Castro contrató a un gran agrónomo socialista francés en el comienzo de la revolución agraria como lo fue Rene Dumont, conocido como el Padre de la Francia Verde quien es sus tres viajes a la Isla le dijo a Castro. “Mire Comandante que la Unión Soviética que usted toma como modelo hay cosas que no están haciendo. La colectivización en Rusia no es como usted dice, pero Fidel hizo lo que quiso. Era Abogado, pero decía que sabía de inseminación artificial, siempre con pruebas de Ensayo y error con el pueblo. Un dato para tener en cuenta es que cuando la revolución triunfa, Cuba tenía entre 5 y 6 millones de habitantes y la misma cantidad de cabezas de ganado. Hoy tiene 11 millones de habitantes y el mismo rodeo ganadero. Las mismas vacas que hace 60 años y no creo que sea por culpa del famoso bloqueo, sí de una política equivoca que lleva más de 6 décadas implementándose.”

Adoctrinamiento

Contó que “los chicos todos los días antes de sentarse en los pupitres dicen a coro “Seremos como el Che” por Ernesto Guevara, y aunque suene políticamente incorrecto criticar al Che, yo hice un juramento a la Constitución que es liberal , aunque a muchos les pese, la constitución de Alberdi, la que recibe mucho de la de Estados Unidos y que habla de división de Poderes con algunas enmiendas como la del 1857 y la del 94 con la inclusión de temas nuevos como el cambio climático, los temas de género, respondo a una constitución argentina liberal, pluralista de libertad de mercados y mandatos acotados”.

Finalmente dijo que el gobierno, más de 60 años en el poder, continúa sumiendo a los cubanos “en una profunda pobreza, además de falta de libertad, y si bien en el libro no hablo demasiado de los derechos humanos y libertades, hago hincapié en las mentiras de una farsa económica que trae aparejado la falta de energía, los cortes en suministro eléctrico cada vez más recurrentes, tampoco tiene combustible, depende del petróleo que se importa en más de un 90%.