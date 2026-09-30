Un vuelo de Flydubai que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv tuvo que realizar este miércoles un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita después de que se produjera un violento incidente dentro de la cabina de mando. La aeronave, un Boeing 737 Max 8, había emitido señales de emergencia y registró un brusco descenso antes de ser desviada al aeropuerto de Tabuk.

El vuelo FZ1073 partió de Dubái con destino al aeropuerto Ben Gurión, en Tel Aviv. Durante el trayecto, los registros de seguimiento mostraron una pérdida repentina de altitud y una trayectoria irregular en la zona cercana a la frontera con Jordania.

Según datos de Flightradar24 citados por Reuters y AP, el avión descendió desde unos 33.000 pies hasta aproximadamente 17.000 en alrededor de un minuto. En otro tramo, los registros mostraron una pérdida de cerca de 14.000 pies en menos de 30 segundos. La aeronave también realizó una trayectoria irregular antes de dirigirse hacia Tabuk.

La pelea en la cabina y los pilotos heridos

Las primeras informaciones hablaban de una pelea entre los dos pilotos. Con el correr de las horas, funcionarios israelíes citados por Reuters señalaron que la principal hipótesis era que uno de ellos había apuñalado al otro y posteriormente había intentado intervenir sobre los sistemas de la aeronave.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que uno de los pilotos habría intentado estrellar el avión después de atacar al otro. Según su reconstrucción, pasajeros y miembros de la tripulación lograron ingresar a la cabina, reducir al supuesto agresor y permitir que otros integrantes de la tripulación recuperaran el control del vuelo.

El aeropuerto Prince Sultan bin Abdulaziz de Tabuk informó que tanto el comandante como el primer oficial resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital. Imágenes difundidas posteriormente y revisadas por AP mostraron a dos hombres heridos dentro del avión mientras otras personas les brindaban asistencia.

Por el momento, las identidades de los pilotos no fueron difundidas oficialmente. Reuters informó que un funcionario israelí identificó al supuesto agresor como ciudadano de Omán, aunque ese dato todavía no fue confirmado de manera independiente por todas las autoridades involucradas.

¿Intento de atentado o una pelea entre pilotos?

Uno de los principales interrogantes es determinar qué motivó el enfrentamiento. Funcionarios israelíes indicaron que la evaluación inicial de su Gobierno apuntaba a un posible intento de ataque terrorista, mientras descartaban en esa etapa que el episodio estuviera relacionado con un problema de salud mental de alguno de los pilotos.

Sin embargo, esa interpretación corresponde a una hipótesis de las autoridades israelíes y no constituye todavía una conclusión definitiva sobre las causas del episodio. La investigación deberá determinar qué ocurrió exactamente dentro de la cabina, quién inició la agresión y si existió una intención deliberada de provocar la caída del avión.

La situación llegó a generar temor a un posible secuestro. Israel llegó a movilizar aviones de combate ante la incertidumbre sobre lo que estaba ocurriendo con la aeronave. Posteriormente, el portavoz de la oficina del primer ministro israelí, Doron Spielman, señaló que no se consideraba que hubiera sido un secuestro convencional, sino “un incidente diferente”.

Aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita

El vuelo terminó aterrizando en el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita. El aeropuerto informó que recibió la señal de emergencia a las 8:44, hora local, y que el avión aterrizó de manera segura aproximadamente una hora después.

Flydubai confirmó que el vuelo FZ1073 había sufrido un incidente durante el trayecto y que había aterrizado sin problemas en Tabuk. La compañía señaló que sus equipos estaban trabajando con las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido.

Todos los pasajeros fueron contabilizados y se encontraban a salvo. La aeronave transportaba a numerosos ciudadanos israelíes y, según reportes difundidos por medios israelíes, la mayoría de los pasajeros serían de esa nacionalidad, aunque la aerolínea no publicó inicialmente un desglose oficial completo.

El aterrizaje tuvo además una particularidad diplomática: Arabia Saudita e Israel no mantienen relaciones diplomáticas oficiales. No obstante, desde 2022 el reino saudita permite el sobrevuelo de aeronaves israelíes y ya se han producido aterrizajes de emergencia de vuelos con pasajeros israelíes en territorio saudita.

Qué falta esclarecer

La investigación deberá reconstruir la secuencia completa del incidente: el enfrentamiento entre los pilotos, las lesiones sufridas, las señales de emergencia emitidas, el brusco descenso registrado por los sistemas de seguimiento y la intervención de pasajeros y tripulantes.

También deberá establecerse si el supuesto ataque contra el comandante estuvo acompañado por un intento deliberado de hacer caer la aeronave. Por ahora, esa posibilidad fue planteada por autoridades israelíes, mientras que Flydubai confirmó únicamente que se produjo un incidente y que el avión consiguió aterrizar de manera segura.

Las autoridades sauditas quedaron a cargo de la investigación sobre el supuesto agresor, mientras continúan las averiguaciones para determinar las responsabilidades individuales y las circunstancias exactas de un episodio que pudo haber terminado en una tragedia aérea de gran magnitud.