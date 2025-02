Si bien en las redes sociales no faltan comentarios y clips sobre Gran Hermano, los números no son los que la producción esperaba al lanzar la tercera temporada consecutiva. En este contexto, trascendió la drástica decisión que tomaron desde el canal.

Según se detalló, para Telefe este es un problema con un trasfondo mucho más complicado. Es que, el tema de la audiencia baja afecta fuertemente contra la facturación que tienen prevista desde la administración, lo que hace que hoy parezca difícil sostener el formato en cuanto a duración como ocurrió en ediciones anteriores.

Carta de los familiares a los participantes, repechaje express, una novela que no funcionó, el famoso "Congelados" y una nominación cara a cara fueron algunos de los movimientos que tuvo que improvisar la producción y que no despertaron el interés del público. Es por esto que "Telefe analiza levantar Gran Hermano, La Noche de los ex y en su lugar, los viernes a la noche se emitirá Pasapalabra", según anunció el periodista de espectáculos Nacho Rodríguez.

El programa conducido por Santiago Del Moro se estancó entre los 10 y 11 puntos, algo lejano a lo sucedido en temporadas anteriores donde rozaba los 20 puntos, es así que el periodista anunció que temen por los números de la gala adelantando algunos pasos que harán llegar al formato a su fin; en este contexto, esta semana se irán dos participantes: el primero abandonara la placa el miércoles y el segundo lo hará el próximo domingo.

Desde Telefe no sólo quieren dar de baja Gran Hermano, sino que ya tienen su reemplazo. Entre los varios realities que hay proyectados para este 2025, decidieron adelantar MasterChef Celebrity; de hecho la idea es que ambos programas convivan en el Prime Time, con la idea de que Wanda Nara -uno de los nombres más pronunciados del momento por sus problemas legales con su ex pareja- empiece la noche generando un colchón de audiencia y que ésto sea un efecto rebote para impulsar más al ciclo de Del Moro.

Si bien ni Santiago del Moro ni la producción confirma su crisis ante la baja audiencia, fueron varios los periodistas que revelaron el momento de desesperación que se viven en los pasillos de Telefe, que tiene sus fichas puestas en Wanda Nara.