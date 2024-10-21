Se desprendió parte del cielorraso de la escuela primaria Nº188 “Obispo Dr. Abel Bazán y Bustos” de Paraná. El incidente, afortunadamente, ocurrió el fin de semana, por lo cual, no se reportaron heridos. De igual manera, en la comunidad educativa aguardan la presencia de autoridades provinciales de Educación para encontrar soluciones a los problemas de infraestructura.





“Agradecemos que el incidente haya ocurrido en el fin de semana, y no durante el dictado de clases, porque hubiese sido peor”, comunicó a Elonce la directora del establecimiento educativo, Yanina Schamzenpach.

Y agregó: “Son lamentables las condiciones de infraestructura, además de otras situaciones que se suman a los reclamos efectuados en lo que va del año”.

Reubicaron a los alumnos de dos cursos

Para hacer frente a los inconvenientes que generó la caída de mampostería en el aula, este lunes se reunieron los cursos de 5º y 6º grado “para que los alumnos no corran riesgos”.

“Son parches, mientras llevamos la escuela adelante porque los chicos de esta comunidad necesitan que la escuela esté presente”, sentenció Schamzenpach.