Un fuerte siniestro vial se produjo en las calles de Gualeguaychú durante la madrugada de este domingo. Por motivos que aún no están del todo claros, dos vehículos -un Peugeot 206 de color oscuro y un Chevrolet Aveo blanco- protagonizaron un peligroso incidente en las inmediaciones de Clavarino, entre Santiago Díaz y Seguí: el primero volcó y el segundo chocó contra un árbol.



Según informaron a Ahora ElDía desde la Agencia de Seguridad Municipal, ambos conductores dieron alcoholemia positiva, registrando 0,77 y 0,99mg/L de alcohol en sangre, respectivamente.

El joven conductor del Peugeot 206 manifestó que estaba mirando su celular cuando sucedió el vuelco. Milagrosamente, no resultó lesionado. Los múltiples ocupantes del otro vehículo, en cambio, sí tuvieron lesiones y debieron ser trasladados al Hospital Centenario para recibir atención médica.

En el lugar de los hechos, intervino la Policía de Gualeguaychú y Tránsito municipal.

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