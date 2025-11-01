Desde 2009 Pelucas de Esperanza ha prestado miles de postizos capilares a pacientes oncológicas de forma gratuita. Sin embargo, hace un tiempo debieron tomar la decisión de cobrar un comodato por mes.

“Hay personas que nos dicen que no pueden pagar ese monto y llegamos a un arreglo. Incluso, hay quienes realmente no pueden pagar nada y a la peluca se la prestamos igual”, apuntó García Blanco.

El dinero que se cobra es para comprar los insumos necesarios para confeccionar las pelucas, hacerles el mantenimiento una vez al mes, acondicionar las que se devuelven, realizar folletería y pagar los costos del taller, que si bien no pagan alquiler por que el Municipio les asignó un local en el Mercado Munilla, sí deben abonar las expensas del lugar y la boleta de la luz.

En este marco, su presidenta Evangelina Blanco siempre está buscando la manera para seguir sosteniendo la ONG y seguir ayudando a todas las mujeres que atraviesan el cáncer, incluso si estas no pueden pagar el comodato de la peluca.

Es así que surgió “Unidos por Pelucas” un evento solidario que tendrá lugar el domingo 2 de noviembre a partir de las 18 horas en el Mercado Munilla.

“La idea es hacer un evento colaborativo, vamos a estar con nuestras alcancías para que a cambio de disfrutar del show las personas puedan colaborar a voluntad. De todas maneras, quiero aclarar que quien no pueda hacer una contribución económica va a poder disfrutar del espectáculo sin problema, ya que la colaboración es voluntaria y no obligatoria. También habrá sorteos con regalos que nos han hecho en algunos comercios”, contó Evangelina Blanco a Ahora ElDía.

Entre los números artísticos que estarán presentes se encuentran: Herencia Viva, Sicaru, Chanaes, Fuerza Carnavalera, Batería Gualeguaychú, La Diez, Ke Sabor y La Imaginaria. La conducción estará a cargo de Natacha Piquet y Pilar Laborde pintará en vivo.

Además, durante la fiesta, se hará el lanzamiento de “Lazos Run” una carrera solidaria 100% a beneficio de Pelucas de Esperanza y Cascos Fríos.

“Vamos a aprovechas el evento para hacer el lanzamiento y una preinscripción, donde se va a dar información para los corredores. También va a estar abierta una caminata kid (para los chicos) y para adultos. Será el 8 de marzo en el 2026”.

La presidenta de la ONG señaló que la incorporación de la billetera virtual y las alcancías en los eventos, les ha permitido pagar a tiempo los gatos fijos de luz y expensas del taller: “La implementación de las alcancías en este tipo de espectáculos, en donde brindamos un show de calidad, ha sido clave. Es una idea que siempre tuve y que se logró. No tiramos manteca al techo, pero estamos mejor. No obstante, no estamos pudiendo tener stock de insumos, por eso, estamos convencidos de que con esta carrera “Lazos Run” vamos a juntar fondos importantes. Por eso, desde Pelucas decidimos compartir el dinero con Cascos Fríos, que nos parece lo más coherente. Por otro lado, todavía no hemos podido llegar a los 100 socios que nos permitirían no tener que depender tanto de estos eventos”.