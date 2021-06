"Pensó que había matado a mi hermano, dio vuelta el arma y se mató"

Cuando Andy Kusnetzoff pidió que pasaran al punto de encuentro quienes tuvieron que superar pruebas duras en su infancia o adolescencia, Solita avanzó y expresó: “Cuando uno tiene una infancia que no está contenida, que la mamá se quiere suicidar todo el tiempo, es muy difícil”.

“Es muy difícil soportar el dolor del otro y entender por qué no puede. ¿Cómo no va a poder si me tiene que criar? No pudo. Son heridas que quedan y te marcan. Desde que nací. Para que te des una idea, fui sola a los seis años porque mamá se cortó las venas. No me dieron bolilla, fui a casa, le hice un torniquete y al rato llegó una médica que me había visto. He pasado miles”, expresó.

Entonces, el conductor le dijo: “Me acuerdo la historia de tu hermano y tu mamá, que fue de las que más me impactó”.

Entonces, la actriz relató el trágico episodio familiar: “Es que la historia de mi hermano y de mi mamá es muy fuerte. Mi mamá lo quiso matar, mi hermano pegó un salto, pensó que lo había matado, dio vuelta el arma y se mató ella”.

“Esto nos tiene que servir... por eso yo soy tan feliz cuando los jóvenes se pueden expresar sobre su sexualidad. Ella no aceptaba la homosexualidad, era muy difícil. Por eso estoy tan agradecida a este cambio”, cerró Soledad Silveyra, intentando dar un mensaje positivo.

Línea de prevención del suicidio 135.