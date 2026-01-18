Juan Francisco “Pepe” Bauzá anotó un golazo en lo que fue su primer partido oficial del 2026: el jugador surgido en Central Entrerriano ingresó a los 30 minutos del segundo tiempo y nueve más tarde colocó el 4-0 definitivo de Atlético Nacional sobre Boyacá Chicó, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Pepe Bauzá comandó un contrataque desde su área, descargó y recibió la devolución de su compañero Dairon Asprilla, corrió hasta la otra área y definió a un palo, con un potente derechazo que venció a las manos del arquero rival.

¡CONTRAGOLPE LETAL Y JUAN 'PEPE' BAUZÁ ANOTA EL 4-0 DE NACIONAL! #LALIGAxWIN 🟢🏆⚽🔥 pic.twitter.com/oSyfsMY1P5 — Win Sports (@WinSportsTV) January 18, 2026

El resto de los goles fueron anotados por Andrés Sarmiento, Edwin Cardona (Bauzá ingresó en su lugar) y William Tesillo.