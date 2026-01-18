CORRIDA DE COSTA A COSTA
Juan Francisco "Pepe" Bauzá anotó un golazo en el arranque de la Liga Colombiana
El futbolista gualeguaychuense cerró la goleada de Atlético Nacional sobre Boyacá Chicó por 4-0, en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura colombiano.
Juan Francisco “Pepe” Bauzá anotó un golazo en lo que fue su primer partido oficial del 2026: el jugador surgido en Central Entrerriano ingresó a los 30 minutos del segundo tiempo y nueve más tarde colocó el 4-0 definitivo de Atlético Nacional sobre Boyacá Chicó, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.
Pepe Bauzá comandó un contrataque desde su área, descargó y recibió la devolución de su compañero Dairon Asprilla, corrió hasta la otra área y definió a un palo, con un potente derechazo que venció a las manos del arquero rival.
El resto de los goles fueron anotados por Andrés Sarmiento, Edwin Cardona (Bauzá ingresó en su lugar) y William Tesillo.