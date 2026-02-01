Lionel Messi e Inter Miami llevan adelante el Champions Tour en Sudamérica, donde afrontarán tres encuentros contra equipos sudamericanos, en el marco de su pretemporada de cara al inicio de la MLS.

En su segundo partido, Las Garzas se enfrentaron a Atlético Nacional, que tiene entre sus filas al futbolista gualeguaychuense Juan Francisco “Pepe” Bauzá, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Inter Miami se impuso 2-1 y “Pepe” Bauzá ingresó en el segundo tiempo por Edwin Cardona. Minutos después Bauzá fue captado por los camarografos al lado de la figura de Messi, en un momento inolvidable en su carrera deportiva.

