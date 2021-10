Al respecto, el referente de la actual gestión Carlos Peralta, quien fue el principal apuntado por quienes se manifestaron, respondió a todas las críticas.

En primer lugar, señaló que "muchos de los muchachos que están del lado de enfrente hoy estuvieron en la comisión durante los años que ellos cuestionan", y luego contó cómo fue el paso a paso de la asamblea que generó la discordia: "En fines del año pasado dijimos tal día cerramos los asociados, tal día se cierran las listas y el 1 de febrero vamos a la asamblea. Definimos hacerla en el patio de Cultura por los protocolos que nos pedían desde el Coes, y ellos presentaron una lista, pero el día de la asamblea fueron a la Asociación Musical con un escribano y dicen que en ese lugar no había nada. Luego fueron al patio de Cultura, yo les tomo asistencia y comenzamos la asamblea, ellos se enojan y se van", relató.

asociacion musical.jpeg

Continuó: "A partir de ahí, nosotros resolvemos la asamblea con los que estaban presentes porque habíamos esperado una hora como corresponde; se pasa a un cuarto intermedio para votar al otro día, quedan todos habilitados los que habían estado y de ellos no se presentaron, por lo que ganamos 21 a 0. A partir de ahí empiezan con el pedido de impugnación y es parte de la mentira que están vendiendo, porque ellos dicen que la asamblea está impugnada y no es así, lo que hay es un pedido por parte de un grupo de socios", describió.

Acerca de la marcha, Peralta puntualizó que "en lo del viernes no fue tanta gente, y en otra marcha anterior que fue más masiva había muchos que no tenían nada que ver, son 32 los socios que están oponiéndose a esta gestión. Lo más lindo del resto sería que se asocien y que participen".

A su vez, explicó que por el momento no se están tomando socios "porque nosotros no podemos hacer nada hasta que Personería Jurídica determine lo que hay que hacer. El estatuto queda sin vigencia a la hora de reorganizar las instituciones, hasta que se reorganiza y vuelve a regir", marcó.

¿Recibieron fondos del Municipio?

Durante la movilización del viernes, además del duro comunicado leído contra Peralta, el titular de Personería Jurídica Lisandro Amavetel, el intendente Piaggio y el gobernador Bordet, el músico Martín Delfino denunció ante ElDía que "nos enteramos que están recibiendo dinero de parte del Municipio para pintura, o para hacer talleres, cuando no está habilitado por el municipio y por personería jurídica”.

Con respecto a ello, Peralta aseveró que "eso es lo más lamentable. Yo creo en las movilizaciones y en la participación política, pero lo que me ha molestado es la mentira, yo no soy un funcionario y mucho menos apañado".

"La fundación es una ONG y los únicos dueños son los socios, no se que participación pudieron tener Bordet y Piaggio y lo que tampoco se y acabo de enterarme es del tremendo poder que yo tengo, desconozco cuál es. Obviamente que Bordet no tiene ni idea lo que es la Asociación, y no creo que sea motivo de interés de Piaggio teniendo tantos otros problemas muchísimos más serios", respondió.

marcha musicos credito santi burgos (1).jpeg

"Lo otro que dicen es que yo recibí plata de la Municipalidad para hacer talleres, que es mentira. Hay dos talleres, de danza y de música, que ganaron el Cultural Guale y pidieron para hacerlo en la Asociación Musical y le dejan un 10% de lo que la Municipalidad le pagó a ellos para hacerlo. ¿Está mal que haya talleres gratuitos en la Asociación Musical?", se preguntó Peralta.

Finalmente, acerca de la pintura explicó que "se presentó a la Asociación en el Presupuesto Participativo y se ganó una orden de 60 litros de pintura que tenemos que ir a retirarla".

"Critican que el edificio está destruido y también que lo queremos pintar, ponganse de acuerdo", retrucó, a la vez que reconoció las malas condiciones de la infraestructura del lugar, marcando que "Si, el edificio está destruido, de lo cual todos los que se fueron en su momento y que estuvieron en un eterno letargo son responsables, la diferencia es que yo me estoy haciendo cargo".

A modo de conclusión, Peralta planteó que "lo negativo es que mucha gente nueva que tenía ganas de ser dirigente quieren salir disparando y hay que estar conteniéndolos todos los días, pero lo positivo es que a un grupo de viejos socios los sacó del eterno letargo en el que estaban, y a otros que nunca fueron les despertó el interés, y a otros les hizo caer las caretas, porque muchos de los que participan de las movilizaciones después me llaman para pedirme disculpas".

"Lo único que me ha molestado es la mentira, después lo demás está todo bien y es válido", cerró.