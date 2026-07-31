Cerca de las 21.30 horas, Bomberos recibió un aviso por el incendio de un auto sobre la Autovía Nacional N.º 12, km 127, sentido Entre Ríos – Buenos Aires.

Al arribo de la dotación, se constató que un vehículo Ford Focus se encontraba afectado por un incendio generalizado. El personal procedió a realizar las tareas de extinción, enfriamiento y remoción necesarias para lograr la completa sofocación del fuego, evitando además su propagación hacia los pastizales de la banquina. Las pérdidas del vehículo fueron totales.



Según manifestó la conductora, una mujer de 48 años, con domicilio en Barrio Puente Paranacito, se dirigía hacia la ciudad de Zárate (Buenos Aires) cuando comenzó a percibir olor a quemado. Al detenerse sobre la banquina observó humo proveniente del compartimiento del motor y, segundos después, las llamas se propagaron rápidamente al resto del rodado. Afortunadamente, la conductora resultó sin lesiones.



Durante la intervención se trabajó en conjunto con personal de la Policía Caminera – Puesto Brazo Largo, quienes realizaron el ordenamiento y control del tránsito mientras la dotación de Bomberos desarrollaba las tareas operativas.

