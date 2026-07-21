El temporal que azotó a la ciudad de Concordia en la madrugada del sábado dejó a su paso un panorama de devastación, especialmente en las zonas semi rurales cercanas a las termas. Ana Carina Bradanini, docente universitaria, vivió una verdadera pesadilla cuando los vientos huracanados destruyeron su casa por completo.

La fuerza de la tormenta fue tal que arrancó de cuajo el techo de su vivienda, una estructura tipo cabaña. Al volar el techo, la estructura se desplazó y provocó el colapso de casi todas las paredes de la casa. “Tuve que salir para salvarme básicamente”, relató la docente, quien en medio de la desesperación logró refugiarse en su automóvil, estacionado bajo un quincho que minutos después también perdió su cubierta.

Las pérdidas materiales para Carina fueron totales. El viento y la intensa lluvia arruinaron desde electrodomésticos y muebles, hasta su computadora, libros de estudio y diplomas universitarios. “El diploma de grado, el del posgrado y el de la especialización se perdieron todos”, lamentó Bradanini, destacando que, aunque algunas herramientas se pueden reponer con el tiempo, hay objetos con un enorme valor afectivo y profesional que resultan irrecuperables.

Una situación crítica para los vecinos

El desastre no se limitó a su propiedad. En áreas de la zona norte y noreste como Osvaldo Magnasco, Villa Zorraquín, la Ruta 015 y Colonia Santa Rosa, numerosas familias continúan sin servicio eléctrico y sin agua. Al ser zonas que dependen de bombas de extracción subterránea, la falta de energía ha dejado a los vecinos sin el suministro vital, obligándolos a organizarse y turnarse para conseguir agua y poder cargar sus teléfonos celulares.

La tormenta también arrasó con gran parte de la forestación local, incluyendo plantaciones de eucaliptos y árboles silvestres. La caída de árboles y ramas de gran porte provocó graves daños estructurales en otras viviendas y destrozó costosos tanques de reserva de agua. Ante la falta de seguros que cubran los daños en este tipo de construcciones de madera, la recuperación económica resulta un desafío inmenso para todos los damnificados.

Cómo ayudar

Frente a la gravedad de la situación, amigos, familiares y allegados del ámbito cultural y del carnaval han organizado una colecta para ayudar a la docente a ponerse nuevamente de pie. Quienes deseen colaborar económicamente con Carina Bradanini pueden hacerlo realizando una transferencia bancaria al alias anacarina.casa .

Mientras tanto, los vecinos de las zonas afectadas continúan pidiendo asistencia y visibilizando una situación que, para muchos, requerirá de un gran esfuerzo colectivo para volver a la normalidad.