Un conductor perdió el control de su automóvil y chocó contra la pared de un Centro de Desarrollo Integral en Concordia, para luego darse a la fuga y dejar abandonado el vehículo en el lugar.

El hecho ocurrió pasadas las 11 de la mañana de este domingo, en la esquina de Balcarce y Rívoli, en el barrio Sapito, según pudo saber Concordia Policiales. El automóvil, un Ford Focus, impactó contra la pared del establecimiento y, tras el choque, el conductor se retiró del lugar sin dar explicaciones.

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En el sitio intervino el personal de la Comisaría Octava, por razones de jurisdicción, junto a integrantes de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Concordia, que trabajaron en las actuaciones del caso. No es el primer siniestro de estas características en la ciudad: chocaron un auto y una camioneta en la entrada a un barrio de Concordia.

Fuente: Ahora