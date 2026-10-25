En el marco de los operativos de seguridad y prevención, personal policial intervino este domingo en un siniestro vial ocurrido en la intersección de calles Panamá y Osinalde, en la ciudad de Paraná.

Por circunstancias que aún se tratan de establecer, una joven de 22 años que conducía un automóvil Volkswagen Gol Trend perdió el control del rodado. Como consecuencia del impacto, el vehículo colisionó contra una estructura metálica que sostiene un poste de hormigón. Además, una de las ruedas traseras del automóvil quedó atrapada dentro de una boca de tormenta.

Afortunadamente, el hecho no dejó personas lesionadas y solo se registraron daños materiales. Según se informó, el propietario del automóvil inició las gestiones correspondientes ante su compañía aseguradora para proceder al retiro del vehículo del lugar del accidente.

Con información de Ahora