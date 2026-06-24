La muerte de Thiago Altamirano, un niño de apenas dos años, generó conmoción en la ciudad de Salta. Más aun tras conocerse detalles de su fallecimiento y la posterior detención de su madre y el padrastro. En las últimas horas, se supo el último mensaje que publicó por WhatsApp, antes de que fuera aprehendida y quedara a disposición de la Justicia: “Perdoname amor por todo”.

El texto es de las 23.03 del lunes. En la imagen, se ve al niño con la camiseta de la Selección Argentina, según divulgó Multivisión Federal. Minutos después, la acusada compartió otro estado en su red social: “Hasta siempre mi bebé, te amaré siempre mi Thiago hermoso”. La denuncia de la madre había sido al 911, a las 21.30, por lo que la certeza de la muerte de su hijo se supo al poco tiempo.

El fiscal penal N°2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, encabeza la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte, ocurrida en la zona sudeste de Salta. Se informó que la madre llevó al niño al hospital Papa Francisco, y debido a la gravedad del cuadro y señales de golpes, fue derivado al hospital Materno Infantil. Allí ingresó sin signos vitales.

La Justicia de Salta ordenó la detención preventiva de la madre y su pareja, mientras se espera el resultado preliminar de la autopsia.

“La Justicia es culpable”

Los abuelos paternos, Marta Salazar y Ciro Altamirano, manifestaron su enojo y dolor ante los medios locales contra la Justicia y el dispositivo oficial que debía cuidar al niño. Desde el año 2025 existían denuncias previas contra la madre por maltratos, y también existían indicios de que el padrastro era una persona de comportamiento agresivo.

“Ella era inestable, tenía problemas de adicciones y era muy conflictiva. Todo esto sabía la justicia. Por eso la justicia es culpable de lo que ahora él no está”, sostuvo Salazar.

Altamirano aclaró que hizo "cuatro denuncias” desde febrero del año pasado porque notaba a su nieto “mal, triste” y sentía que estaba en riesgo. Ambos relataron que, en la última visita, notaron señales de violencia, pero hacía casi tres meses que no podían ver a Thiago porque la madre impedía el contacto.

Consultados sobre la actuación de la justicia, Salazar ratificaron que solo hubo un interés en privilegiar el vínculo de la mujer con sus hijos. “A ella la protegieron, a los chicos no. Si la justicia hubiese actuado, estarían los chicos bien, estarían con nosotros”, lamentaron.

Sobre la intervención de asistentes sociales, Altamirano recordó: “El asistente social vino acá, pero lo venía a ver a ella. Yo le dije: ‘Vos tendrías que ser asistente de mi nieto, no de ella’. Esta asistente más tiraba para ella que para los chicos”.

Respecto a la situación en el barrio, Salazar aseguró que “hay varios testigos” dispuestos a declarar y que algunos vecinos escucharon “ruido y maltrato hacia Thiago” y de la que también podría ser víctima su hermano menor.

La abogada de la familia paterna, Belén Carrazana, en diálogo con El Once TV, se refirió a la situación del menor de 9 meses, quien quedó alojado en Casa Cuna. En ese marco, la familia solicitó prioridad para que sea restituido a la familia paterna, ante el hecho de que “la Justicia en este caso actuó de forma muy lenta y tuvimos el desenlace fatal que fue el fallecimiento del menor de 2 años”.

Además, requirieron que “se tomen todas las cartas en el asunto con las licenciadas, asistente social que intervinieron en el caso y que informaron la criticidad y la peligrosidad de los niños, pero aun así no tomaron ninguna medida al respecto”, comentó la letrada.

El subsecretario de Niñez y Familia de la provincia, Cristian López Traficando, indicó a Salta/12 que este organismo había intervenido en el caso de esta familia, a raíz de una causa por violencia de género entre ambos progenitores de Thiago. La mamá tiene 19 años y el progenitor de los niños, 32. En la causa se radicaron denuncias de ambas partes por violencia, y la Justicia dispuso medidas de restricción mutua.

Las medidas provisorias vencieron el 25 de mayo y se esperaba una audiencia para continuar con la causa.

Cómo sigue la investigación

Según el comunicado del Ministerio Público Fiscal, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) intervino en la vivienda familiar para realizar las pericias y trasladó el cuerpo del menor al Servicio de Tanatología Forense del CIF.

El Ministerio Público Fiscal informó que los familiares directos de Thiago recibieron asistencia y contención por parte de una trabajadora social del equipo interdisciplinario de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. Las tareas investigativas se encuentran a cargo de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF.

El resultado de la necropsia será clave para determinar las causas del fallecimiento y avanzar con la imputación. Todos los involucrados están a la espera de las conclusiones de la autopsia y del avance de la investigación.