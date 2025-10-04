El camino a Luján comienza mucho antes de poner un pie en la ruta. Empieza en una promesa, una plegaria susurrada o un deseo de agradecer. Este fin de semana, miles de personas se congregaron para participar de la 51ª Peregrinación Juvenil a Luján, que une el Santuario de San Cayetano, en Liniers, con el de Nuestra Señora de Luján, patrona del pueblo argentino.

Entre los peregrinos encontramos historias muy diferentes. Un ejemplo es la de Fernando Sosa, de Palermo. “La primera vez pedí trabajo y lo obtuve, ahora vengo a agradecerle a la Virgen”, explicó. Camina solo, pero siente el respaldo de la multitud: “Después me acompaña la fe de la gente”.

En el camino, vecinos y voluntarios ofrecen agua y aliento. Cada gesto se convierte en parte del milagro colectivo de esta caminata de fe.

Entre los miles de peregrinos, Milán y Camila Torres, del Microcentro porteño, caminan “por la salud de nuestro papá”, contaron. Él solía peregrinar, pero este año no pudo hacerlo. “Queremos llegar por él”, dijo Milán, con emoción.

Para Daniela Pavón, con más de veinte años de caminatas, esta edición fue especial. “Perdimos a nuestro sobrino. Venimos a agradecer y alivianar el dolor, porque nadie nos lo va a devolver”, relató. En la caminata, dice, encuentra alivio: una forma de transformar la pérdida en gratitud.

Desde Merlo, Marta llegó para cumplir su promesa. “Le prometí a la Virgen que si me curaba del cáncer iba a venir caminando. Y acá estoy”, contó emocionada. Más adelante, un joven avanza sosteniendo una foto de su hermana enferma: “Ella no pudo venir, pero camina conmigo”, expresó.

La peregrinación a Luján es mucho más que una tradición religiosa: es una marcha de esperanza, memoria y agradecimiento. En los 60 kilómetros que separan Liniers de Luján, la fe se vuelve cuerpo, comunidad y motor para seguir.