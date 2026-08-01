La comunidad peregrina local comenzó a transitar el camino final hacia una nueva edición de la Peregrinación a la Virgen del Valle de Pehuajó Sud, una de las expresiones religiosas más tradicionales de la ciudad. Este año, la 53ª edición se realizará el domingo 22 de noviembre, partirá como siempre a la medianoche desde la Parroquia Santa Teresita y a las 6.30 horas se celebrará la Santa Misa en la Capilla de Pehuajó Sud, destino final del recorrido.

En esta oportunidad, la peregrinación llevará como lema “Con María, peregrinamos por una Iglesia sinodal”, una consigna que invita a caminar unidos, fortaleciendo la comunión, la participación y la misión de la Iglesia, en sintonía con el proceso conciliatorio impulsado en todo el mundo católico.

La organización está a cargo de un grupo de laicos que durante todo el año mantiene viva esta propuesta de fe desde la Parroquia Santa Teresita. Acompañados espiritualmente por el padre Héctor Trachitte, sus integrantes sostienen encuentros periódicos de oración y planificación que se intensifican en los meses previos al evento, cuando comienzan las tareas logísticas para recibir a los peregrinos y garantizar el desarrollo de la caminata.

Como novedad para esta edición, los organizadores anunciaron que, antes de la partida, habrá un momento especial de animación espiritual. Desde las 22 horas, en el atrio de la parroquia, el grupo de música católica Sinodal ofrecerá un espacio de música en vivo pensado para acompañar los preparativos, favorecer el clima de oración y ayudar a los peregrinos a disponerse interiormente antes de iniciar la marcha.

Además, la peregrinación renovó su presencia en las redes sociales con el objetivo de mantener un contacto más cercano con la comunidad. A través de Facebook (Gualeguaychú Peregrina) e Instagram (@peregrinacionvdvgchu) se compartirán las novedades, actividades, campañas solidarias y toda la información vinculada al evento.

Campaña para reunir fondos

Como ocurre cada año, la organización lleva adelante distintas acciones destinadas a recaudar fondos que permitan afrontar los costos de la peregrinación. Lo obtenido se destina al pago de servicios indispensables, entre ellos la instalación de baños químicos, combustible para los vehículos de apoyo, transporte, asistencia durante el recorrido y la reparación o renovación de elementos que se deterioran con el uso.

En ese marco, el próximo domingo 16 de agosto se realizará una venta de ravioles: se ofrecerán cajas de 100 ravioles a un valor de 6.000 pesos, con variedades de verdura, de ricota y de jamón y queso. Las reservas podrán realizarse hasta el viernes 14 a los teléfonos 3446-636249, 3446-204142, 3446-548068 y 3446-212284, y la entrega está prevista para el mismo domingo, de 11.30 a 13 horas en la parroquia Santa Teresita.

Desde la organización destacaron que cada colaboración permite sostener una celebración que, desde hace más de cinco décadas, convoca a familias enteras y a peregrinos de distintos puntos de la región.

“La peregrinación es mucho más que una caminata; es un camino compartido de fe, servicio y encuentro con María”, expresaron, al tiempo que invitaron a toda la comunidad a sumarse, ya sea participando de las actividades solidarias o acompañando la marcha del próximo 22 de noviembre.