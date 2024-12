María Magdalena Pérez Londra, de 20 años, es de Urdinarrain y reside en la ciudad de Rosario, donde estudia Fonoaudiología. Pero en los últimos días viajó a Buenos Aires a recibir un premio por su desempeño en una disciplina deportiva exótica en el país.

Se trata del netball, que nació a fines del siglo XIX en Inglaterra, y que fue creado originariamente para la práctica de la mujer, aunque hoy es inclusivo a todos los sexos. El juego, tradicionalmente de siete integrantes por equipos, tiene como objetivo introducir el balón en un canasto, ubicado más alto que un aro de básquet y con una dimensión más angosta, y los encuentros son de cuatro cuartos de 15 minutos cada uno.

A diferente del deporte rey en Estados Unidos, la pelota no se pica y las jugadores interactúan mediante pases hasta llegan al área de lanzamiento, donde solo dos personas de cada escuadra puede anotar.

En líneas generales así se explica la dinámica del juego de este deporte totalmente desconocido en Argentina y centralizado en regiones particulares, principalmente en Buenos Aires.

Pero el Departamento Gualeguaychú tiene su cuna en Urdinarrain a través de la inclusión del netball mediante un taller municipal dictado por el profesor Waldo De La Cruz. Allí, surgió hace seis años Magdalena Pérez Londra (20), quien se destaca en el equipo Cardenales Amarillos de la vecina localidad y llamó la atención de los entrenadores de la Selección Argentina en los encuentros conocidos como Open o Nacionales, que se llevan a cabo en Buenos Aires o en otras ciudades del país, como aconteció en Gualeguaychú el año pasado.

La exótica disciplina en Argentina (federado desde 2005), pero muy popular en país de Oceanía como Australia (la principal potencia y que a partir de eso podría ser incluido en los Juegos Olímpicos Brisbane 2032), contó en el último Open, realizado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), con la presencia de dos equipos de Buenos Aires, uno de Bariloche y otros dos de Chille, además de los Cardenales Amarillos de Urdinarrain, lo que refleja que es una disciplina -aún- poco difundida en gran parte del país.

De hecho, Pérez Londra reside en una de las ciudades más pobladas del país, con un múltiple abanico de instituciones deportivas, pero que todavía no desarrolló el netball. Por ese motivo, Magdalena tiene contacto con la práctica de su deporte cuando regresa a Urdinarrain, de visita o vacaciones, o recibe la invitación de los profesores de la Selección Argentina, en Buenos Aires.

Precisamente, en la ciudad capital del país, la deportista de 20 años fue reconocida por el Comité Olímpico Argentino (COA) como la jugadora destacada del año, mediante la nominación de sus entrenadores de netball.

Pérez Londra en la gala de reconocimientos del Comité Olímpico Argentino.

Desde Rosario, y después de rendir sus últimos exámenes del ciclo universitario, Pérez Londra atendió el llamado de Ahora ElDía, con quien compartió sus sensaciones del reconocimiento y sus anhelos en el deporte.

“Me enteré por el entrenador de la Selección Argentina, quien me mandó un mensaje y me dijo que me tenía que hacer un anuncio importante. Pensé que era una nueva convocatoria y luego fue la invitación”, en referencia al evento organizado por el COA y que fue transmitido en vivo por la TV Pública.

Sobre el reconocimiento, la urdinarraense expresó que, “me provocó una alegría inmensa y agradecida por la oportunidad de que sea destacada una jugadora del Interior”.

En cuanto a sus sueños proyectados en el netball, Pérez Londra sostuvo: “Me encantaría poder participar de algún torneo internacional junto a la Selección Argentina, que se encuentra en los planes de nuestra federación. Ojalá se pueda dar y ser parte del equipo.

Para dar conocer el deporte y captar personas que se quieran sumar a este fenómeno, la estudiante de fonoaudiología en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), destacó: “En el juego sobresale el trabajo en equipo, porque cada integrante del equipo tiene una participación destacada, y por eso los partidos son muy dinámicos y entretenidos”.

El plantel de la Selección Argentina con la jugadora urdinarraense.

“Me abrió a un montón de oportunidades y me permitió vivir experiencias únicas del deporte, compartir con chicas de otras provincias y países”.

Para cerrar, desde su amplio recorrido en la disciplina, pese a su juventud, Magdalena Pérez Londra resaltó del netball que, “me abrió a un montón de oportunidades y me permitió vivir experiencias únicas del deporte, compartir con chicas de otras provincias y países. Me llevo amistades y momentos muy lindos y estoy segura que van a surgir nuevas posibilidades para crecer en esta actividad que tanto me apasiona”.