La casa de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega en la provincia de Córdoba, es peritada casi una semana después por parte de profesionales del Ministerio Público Fiscal.

Conforme a las imágenes dadas a conocer, peritos del Ministerio Público Fiscal (MPF) se encuentran levantando huellas en la puerta de ingreso a la vivienda de Barrelier, por lo que la Policía valló el lugar para preservarlo, pese a que ya pasaron seis días de la última vez que se la vio a la adolescente.

Mientras hay movimientos en el lugar, Melisa, la mamá de la menor, se acercó este viernes una vez más a la fiscalía para presentar un nuevo llamado que recibió en las últimas horas.

El allanamiento al domicilio del acusado recién se llevó a cabo el miércoles después de su detención cuando efectivos policiales, el escuadrón de canes y del MPF se acercaron al lugar para concretar la inspección.

Fuente: NA