La Junta Médica Interdisciplinaria, que evaluó la muerte de Diego Armando Maradona, analizó la historia clínica del padre del astro argentino.

Fuentes del caso dialogaron con la Agencia Noticias Argentinas y señalaron que la situación es "un desastre para San Isidro y la Fiscalía", lo que renueva cierta disconformidad con el desarrollo del debate.

"Seguramente, una vez acreditada la cuestión de Don Diego, se va a trabajar para resaltar qué estudios y conclusiones se apoyaron en esa prueba, para así no caer en una premisa falsa", explicaron.

El nefrólogo Hernán Trimarchi, quien prestó testimonio este martes en el segundo debate oral y público por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del ex jugador, habría examinado estudios de Don Diego realizados entre 2012 y 2015, año en el que estuvo internado en el Sanatorio Los Arcos hasta su muerte ocurrida a mediados de junio.

El ex entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata (LP) se encontraba en Dubái en ese momento y adelantó su vuelta a la Argentina para asistir al cortejo fúnebre de su padre llevado a cabo en el Cementerio de Bella Vista.

Uno de los voceros de la investigación explicó que en la última audiencia, los abogados Nicolás D'Albora y Agustín Varela, defensores de la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, compararon los estudios de Don Diego con los de su hijo (2019 y 2020) y constataron que los números de socios eran distintos.

En este sentido, solicitaron consultar a la prepaga y el envío de un oficio a la Oficina de Migraciones para verificar las entradas y las salidas del célebre futbolista hace 11 años.

Fuente: NA