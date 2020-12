Perlitas, cambiazos y los momentos clave de la sesión que legalizó el aborto

De "indecisos" a "verdes", de "celestes" a “verdes”. Toda la atención se dirigió a los seis indecisos que mantuvieron su voto secreto y se pronunciaron a medida que dieron sus discursos. Las senadoras por Juntos por el Cambio Lucila Crexell y Stella Maris Olalla fueron dos votos decisivos. “No cambié mis creencias personales, cambié el enfoque desde el que debe ser abordado. El aborto clandestino escribe algunas de las historias más tristes de nuestro país”, advirtió Crexell, que en 2018 fue la única senadora que se abstuvo. En tanto, Olalla definió su postura: "Mantener la prohibición no eliminará el sistema clandestino, que está sobradamente demostrado que existe. No habrá mejoras en el sistema de salud si seguimos despreciando o no llevando adelante la educación sexual integral".