Franco Colapinto continúa en el foco de los principales portales del mundo por la incertidumbre en torno a su futuro en la Fórmula 1. El hombre de Williams tiene un lugar asegurado como piloto de reserva, pero su nombre estuvo en boca de Red Bull y se mantiene en el radar de Alpine, que ya confirmó su equipo para el próximo año, aunque nadie asegura que Jack Doohan y Pierre Gasly terminen la temporada juntos.



El portal especializado Motorsport se metió de lleno en la situación de Doohan, por quien empiezan a asomar las “primeras dudas”, debido al contrato que tendría con la escudería. El reemplazante de Esteban Ocon tuvo su bautismo en el Gran Premio de Abu Dhabi en lugar del conductor saliente y 2025 marcará lo que podría ser su primera temporada completa en la Máxima. Sin embargo, el australiano de 21 años “tendría un contrato garantizado solo para las primeras carreras de la temporada”. Bajo este escenario, ponderan a Colapinto, de quien manifiestan que “permanece a la espera” de cualquier novedad en el corto plazo.

En el título de la nota periodística, dejan asentado que “no está garantizada” la permanencia del rookie durante todo el año. En esta vía, el oceánico debería apostar su suerte en un puñado de carreras, dentro de un calendario que arrancará en marzo próximo en Australia. Una serie de malos rendimientos lo dejaría con el boleto picado: “Una presión considerable para Doohan, pero, al mismo tiempo, una potencial oportunidad para quien haya quedado fuera de la competición y busque asegurarse un lugar como piloto titular la próxima temporada”.

“El primero de estos casos es el de Franco Colapinto”, sentenciaron. Fue el único nombre que citaron como una alternativa de reemplazo, algo que lo deja como opción principal para una posible mudanza a Alpine.





Jack Doohan tendría un contrato asegurado por un puñado de carreras. Su rendimiento será clave para ver los pasos a seguir (REUTERS/Jakub Porzycki)



Bajo el análisis de este portal, Colapinto mostró “destellos de talento” en los 9 Grandes Premios disputados con Williams, teniendo su mejor actuación en el octavo lugar alcanzado en Azerbaiyán. Argumentan que la falta de butacas libres, incluso en su actual equipo (ya habían arreglado la llegada de Carlos Sainz), fue la razón principal de que aún no tenga un lugar asegurado en el calendario venidero.



El asesor de Alpine, Flavio Briatore, tampoco confirmó la permanencia de Doohan en charla con el diario Le Parisien: “Vamos a empezar el año con Pierre y Jack, te lo garantizo. Después ya veremos durante la temporada. Tengo que poner el establo en condiciones para obtener resultados. Y el piloto es quien debe concluir el trabajo de casi 1.000 personas detrás de él. Todos trabajan para sólo dos personas”.

Incluso, Briatore se aventuró a decir que no tendría problemas en cambiar a un corredor con el año en marcha si él cree que no está siendo productivo para el equipo. “Si hay un piloto que no avanza, que no me trae resultados, lo cambio. No puedes ser emocional en la F1″. Tiempo atrás, le habían preguntado por qué se había interesado por Franco Colapinto a pesar de ya tener asegurado a Doohan y disparó: “Me interesa cualquier piloto que sea rápido. Sorprendió a todos”.

Además, en las últimas horas se sumó un nombre que, en la práctica, acaba de quedar libre de Red Bull: Sergio Checo Pérez. El mexicano fue postulado a ser alternativa para ocupar la butaca de Jack Doohan en palabras del ex piloto de la Fórmula 1, Juan Pablo Montoya: “Mucho se está hablando de Colapinto, que puede ser una opción para esa silla, todo depende de cómo le vaya a Doohan. Mucha gente está asumiendo que ya Colapinto es la persona que lo va a reemplazar, pero cuando la gente estaba considerando a Colapinto, Checo no era una opción. Económicamente, Checo puede darle un plus a Alpine”.



