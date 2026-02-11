Este martes por la tarde, la Municipalidad de Gualeguaychú informó que varios tramos del área céntrica se encuentran interrumpidos por completo para la circulación a raíz de tareas de reparación de calzada.

Los cortes alcanzan a:

España, entre Bolívar y Andrade

Montevideo, entre Andrade y Gervasio Méndez

Camila Nievas, entre 3 de Caballería y Del Valle

Caseros, entre Bolívar y Andrade

Maestra Piccini, entre Rocamora y Ayacucho

Estrada y Ayacucho (sobre cordón cuneta)

Las intervenciones corresponden a trabajos de bacheo, los cuales consisten en el retiro del material deteriorado, limpieza profunda del sector afectado, recomposición de la base y la posterior colocación de hormigón.

Este procedimiento permite recuperar la resistencia estructural del pavimento y prolongar su vida útil frente al tránsito diario.

“Es por esto que el tránsito permanecerá interrumpido durante el desarrollo de las tareas y hasta que el material alcance el nivel de fraguado necesario para su habilitación segura, lo cual puede llevar varios días”, explicaron.

Asimismo, recordaron que “estos trabajos forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana", y que "dichas obras son ejecutadas con personal y recursos municipales”.



