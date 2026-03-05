Un violento asalto tuvo lugar en horas de la madrugada sobre la Ruta Nacional N°12, en el sur entrerriano. Dos delincuentes a punta de pistola le robaron un millonario cargamento de bizcochuelos a un camionero, pero tras una intensa persecución, efectivos policiales lograron detenerlos y recuperar la totalidad de la mercadería.

Según la información oficial brindada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la policía de Entre Ríos y su Jefatura Departamental Islas del Ibicuy, el hecho comenzó a la altura del kilómetro 158 de la mencionada ruta. Allí, un camionero de 34 años oriundo de la provincia de Chaco se encontraba descansando a bordo de su transporte cuando fue abordado por dos sujetos. Bajo amenazas con un arma de fuego, los individuos lograron sustraerle alrededor de un centenar de cajas de mercadería para luego darse a la fuga con destino hacia la provincia de Buenos Aires.

Ante la denuncia de la víctima, personal de la Comisaría Ceibas inició de forma urgente un operativo de búsqueda con los datos aportados sobre los sospechosos y el vehículo. Poco después, lograron localizar una Renault Kangoo color blanco que se desplazaba a alta velocidad y en sentido contrario al móvil policial.

De inmediato comenzó una persecución en plena ruta que culminó en el kilómetro 134, donde los efectivos lograron interceptar el utilitario y aprehender a sus dos ocupantes: dos hombres mayores de edad, uno domiciliado en la provincia de Buenos Aires y el otro en Paso de los Libres, Corrientes.

Tras la detención, el Fiscal de turno dispuso la requisa vehicular, logrando un sorpresivo resultado: se incautaron 106 cajas cerradas de bizcochuelo marca Exquisita. Como cada caja contenía 12 paquetes, la Policía logró recuperar un total de 1.272 unidades listas para su comercialización. Además, se secuestró la Renault Kangoo utilizada para cometer el ilícito.

Ambos sujetos fueron trasladados y alojados en calidad de detenidos, quedando a entera disposición de la Justicia. Las autoridades policiales destacaron finalmente que no se logró localizar el arma de fuego utilizada para amenazar al chofer, por lo que se presume que los ladrones la descartaron a la vera de la ruta durante la huida.

Fuente: Ahora