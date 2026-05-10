En la madrugada de este domingo, personal policial de la Comisaría Tercera intervino en un operativo que culminó con la detención de dos personas tras una persecución vehicular en distintos barrios de la ciudad.

El hecho se inició a las 4.41, cuando un móvil policial detectó a un automóvil Chevrolet Vectra que se dio a la fuga desde Zanni hacia Medus.

Tras perderlo de vista en Jorge Newbery, el rodado fue nuevamente localizado en Hernandarias y, luego de más de 20 minutos de seguimiento por las zonas de Francia, Almafuerte y Borges, finalmente interceptado en la intersección de Balboa Santa María y Jorge Luis Borges.

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En el vehículo se encontraban un hombre y una mujer. La acompañante, identificada como D.L.M.C de 20 años, intentó escapar a pie pero fue demorada a pocos metros.

El conductor, S.D.A de 36, se negó inicialmente a descender del rodado, accediendo de manera voluntaria tras varios minutos. Se constató que no poseía documentación habilitante para conducir ni del vehículo.

La Fiscal Auxiliar Carolina Guzmán dispuso el traslado de ambos a la Alcaidía por los delitos de Resistencia a la Autoridad y Conducción Temeraria (art. 193 bis).

Fuente: Ahora