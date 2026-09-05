Un relevamiento realizado por Ahora ElDía permitió contabilizar 40 locales vacíos y 3 en proceso de cierre dentro del área comercial más transitada de la ciudad. El número funciona como un termómetro de la situación que atraviesa el sector y expone una transformación que va más allá de los cierres: también está cambiando la manera en que los comerciantes venden, el lugar donde eligen instalarse y la relación con los consumidores. El relevamiento tomó como referencia las calles 25 de Mayo y Urquiza, más las transversales comprendidas entre Rocamora y Mitre.

En Urquiza se identificaron diez locales vacíos que se encuentran en alquiler, además de uno en liquidación por cierre. Sobre 25 de Mayo fueron contabilizados siete en alquiler y otros dos en liquidación por cierre.

El número más importante aparece, sin embargo, en las calles transversales. En el sector comprendido entre Rocamora y Mitre, entre San Martín y Urquiza, se relevaron 23 locales vacíos.

La postal es significativa porque se trata justamente del corazón comercial de la ciudad, un espacio históricamente asociado al movimiento de consumidores, los negocios de cercanía y las principales marcas locales y nacionales. Hoy, caminar por algunas de esas cuadras permite encontrar cada vez más espacios sin actividad comercial. Una reconversión que pone en jaque a quienes hoy con mucho esfuerzo siguen aguantando las persianas altas.

Para Eugenia Garbino, presidenta del Centro de Defensa Comercial e Industrial, la situación responde a una combinación de factores y, especialmente, a un cambio profundo en los hábitos de consumo.

“Estamos atravesando un momento complicado en el sector comercial y eso se está reflejando en locales que están cerrando”, señaló. En ese escenario, entre las causas, mencionó el precio de los alquileres y las nuevas formas de comercialización (una transformación que considera estructural), más allá de la crisis económica y la pérdida de poder adquisitivo.

“La venta online, las redes sociales y otras formas de llegar al consumidor hacen que hoy un comerciante no necesariamente necesite estar ubicado en el centro para vender”, explicó.

Ese fenómeno también comienza a observarse en el mapa comercial de Gualeguaychú. Mientras algunas persianas bajan en el microcentro, aparecen nuevos emprendimientos en otros puntos de la ciudad: “Lo que sí nos ha llamado la atención son los barrios. En muchos de ellos hemos visto que hay nuevos locales”, destacó Garbino. En gran parte, esto se explica porque muchas familias han decidido emprender desde su propia casa y apostar a las ventas online.

La explicación está vinculada, en buena medida, con la necesidad de reducir costos y adaptarse a un consumidor que busca precios acomodados y que modificó sus hábitos. La compra presencial en los corredores tradicionales claramente ya no es la única alternativa y la espera por las ofertas y liquidaciones está a la orden del día.

Lógicamente, las redes sociales o plataformas digitales permiten sostener una actividad comercial sin afrontar los costos que implica mantener un local. Así, parte de la actividad comienza a desplazarse hacia otras zonas de la ciudad y hacia el mundo digital.

En cuanto al precio de los alquileres en 25 de mayo, van desde el millón de pesos en adelante y algunos de buen tamaño superan incluso los 2 o 3 millones mensuales. En Urquiza, el valor es un poco menor y se pueden conseguir espacios entre $800.000 y $900.000. En las calles transversales, el precio mínimo ronda los $700.000, pero eso sumado a las tarifas de servicios hace que el costo fijo sea muy elevado para el poco consumo que hay en la actualidad y es por eso que se entiende que el éxodo en esas calles sea incluso mayor.

¿Qué pasará con el centro?

El relevamiento de los 40 locales no solamente pone números a los cierres y espacios vacíos, sino también abre una discusión sobre qué tipo de centro comercial tendrá Gualeguaychú en los próximos años.

Para Garbino, el desafío no consiste simplemente en esperar que los negocios que se fueron regresen. "Me parece interesante hablar de reorganización, pero también preguntarnos qué queremos para nuestro centro porque no alcanza con esperar que los comercios vuelvan, sino que tenemos que generar las condiciones para que este corredor sea atractivo tanto para el comerciante como para el consumidor”.

La preocupación aparece en un momento en que el comercio enfrenta simultáneamente menores niveles de consumo, mayores costos y una transformación acelerada de las formas de vender. El espacio físico dejó de ser necesariamente el punto central de una estrategia comercial y, en muchos casos, pasó a ser una herramienta más dentro de un esquema que combina redes sociales, ventas online y atención personalizada.

Por eso, el desafío para el microcentro no pasa por volver a llenar las vidrieras vacías, sino que también implica conseguir que los consumidores tengan motivos para seguir eligiendo ese espacio de la ciudad.

“El comercio no desapareció, sino que está cambiando”, remarcó Garbino. Y agregó: “Tenemos que encontrar la forma en la que nuestro centro siga siendo el corazón comercial de Gualeguaychú".

Mientras tanto, las persianas bajas ya forman parte del paisaje. Los locales vacíos y otros en proceso de cierre muestran que la crisis comercial no es solamente una percepción: también puede medirse en las calles del centro de la ciudad.

Un fenómeno que se extiende en todo el país

Garbino comentó que la crisis de los comercios no es patrimonio exclusivo de Gualeguaychú, sino todo lo contrario: es un fenómeno que se replica en todo el país y nuestra ciudad no puede escapar a ello.

Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires crecieron un 4% los locales vacíos en las principales calles comerciales, sólo en el último año.

Según un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en ese período se contabilizaron 284 locales en venta, alquiler o directamente cerrados.

Al analizar únicamente los establecimientos que se encuentran ofrecidos para alquiler o venta, el comportamiento fue dispar: los locales en alquiler aumentaron 6,9% respecto del bimestre previo y registraron un fuerte salto de 120,4% en comparación con julio-agosto de 2025.

En cambio, los inmuebles puestos a la venta mostraron una evolución descendente: fueron 8,7% menos que en mayo-junio y 32,3% menos que un año atrás.

La Plata, por citar otro ejemplo, también padece el mismo fenómeno. De acuerdo con los datos analizados por la CAC a partir de un relevamiento realizado por la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (Femape) frente al bimestre anterior se produjo un incremento de 11,1% de locales inactivos.

Las cifras dan cuenta de que el problema es complejo y extenso, por lo que más allá de las buenas intenciones o ideas que se puedan esbozar de la ciudad, sin dudas las soluciones deben venir de un repunte del poder de compra de los argentinos, que cayó drásticamente los últimos tres años.