A veces, lo sencillo funciona mejor. En ese contexto, las persianas de esterilla de comprogar siguen siendo una alternativa muy utilizada. Las persiana esterillas para exteriores llevan años presentes en muchas viviendas, especialmente en terrazas, balcones o segundas residencias. Y lo cierto es que continúan teniendo bastante sentido.

Son ligeras, permiten controlar la entrada de luz y aportan un aspecto natural que resulta fácil de integrar en diferentes tipos de espacios. Además, su funcionamiento es muy simple. No requieren mecanismos complejos ni instalaciones complicadas.

¿Qué son las persianas de esterilla y qué las hace diferentes?

Las persianas de esterilla son un tipo de persiana enrollable fabricada con láminas o tiras entrelazadas. Estas tiras forman una superficie flexible que se puede enrollar fácilmente cuando se quiere dejar pasar más luz.

Una de las cosas que más las distingue de otros modelos es su aspecto. Tienen un acabado natural que resulta bastante reconocible. No son completamente opacas, y eso hace que la luz se filtre de una forma más suave. En lugar de oscurecer totalmente una habitación, lo que hacen es reducir la intensidad del sol. El resultado suele ser una iluminación más agradable, especialmente en verano o en espacios muy expuestos.

Por eso se utilizan con frecuencia en lugares como ventanas de viviendas, balcones, terrazas, porches y casas de campo o viviendas de vacaciones.

¿Qué tipos de esterilla se utilizan para fabricar estas persianas?

Cuando hablamos de persianas de esterilla, el material del que están hechas puede variar bastante. Aunque el diseño general es parecido, la diferencia está en el tipo de material utilizado en las tiras que forman la persiana.

Entre los más habituales se encuentran las esterillas de madera, bambú, fibras naturales y sintéticas.

Las de madera o bambú suelen ser las más asociadas a un estilo tradicional o natural. Muchas personas las eligen porque encajan bien con terrazas, porches o casas de estilo mediterráneo.

Por otro lado, las esterillas sintéticas suelen ser algo más resistentes frente a la humedad o al uso continuado en exteriores. Esto puede ser útil si la persiana va a estar expuesta al sol o a cambios de temperatura durante todo el año.

Al final, la elección depende bastante del lugar donde se vaya a colocar y del uso que se le vaya a dar.

¿Cuáles son las ventajas de las persianas de esterilla frente a otros materiales?

Una de las más ventajas principales es que permiten filtrar la luz, sin bloquearla del todo. Esto ayuda a mantener la habitación iluminada, pero sin el calor o el deslumbramiento del sol directo.

Además, tienen otras características que las hacen bastante prácticas:

● Reducen la entrada directa de sol;

● Permiten que el aire circule;

● Son ligeras y fáciles de manejar;

● No requieren sistemas complicados;

● Encajan bien con distintos estilos de decoración.

¿En qué espacios de la casa quedan mejor las persianas de esterilla?

Aunque pueden instalarse prácticamente en cualquier ventana, hay ciertos lugares de la casa donde las persianas de esterilla resultan especialmente útiles.

Por ejemplo, es bastante habitual verlas en balcones, terrazas, porches, ventanas muy expuestas al sol y cocinas con salida al exterior. En estos espacios ayudan a suavizar la luz sin cerrar completamente el paso del aire. También son muy comunes en viviendas situadas en zonas costeras o en casas de verano. Su estética natural suele encajar bien con ese tipo de entornos.

¿Cómo elegir la persiana de esterilla adecuada según tus necesidades?

Antes de comprar una persiana de esterilla conviene pensar en algunos detalles básicos. Conviene valorar dónde se va a instalar. Si va a estar en exterior, por ejemplo, puede ser recomendable elegir un material más resistente.

Algunos aspectos que merece la pena revisar son las dimensiones del hueco, si se instalará en interior o exterior, el nivel de exposición al sol, el tipo de material de la esterilla y el sistema de subida y bajada.

Con estas referencias es más fácil encontrar un modelo que funcione bien en el espacio donde se va a colocar.

¿Cómo se instalan las persianas de esterilla sin complicaciones??

Es importante medir el ancho del espacio donde irá la persiana de esterilla, colocar los soportes en la parte superior, fijar la persiana en esos soportes y ajustar el sistema de cuerda o polea.

Una vez instalada, subirla o bajarla resulta muy fácil. Basta con accionar el mecanismo de cuerda para ajustar la altura.

¿Cómo limpiar y mantener las persianas de esterilla en buen estado?

El mantenimiento de una persiana de esterilla tampoco suele ser complicado. Con el uso, es normal que acumulen algo de polvo, sobre todo si están en exteriores o cerca de ventanas abiertas. Para mantenerlas en buen estado conviene limpiar el polvo con cierta frecuencia, revisar de vez en cuando el sistema de cuerda y evitar sistemas de limpieza agresivos.