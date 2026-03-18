Uno de los materiales plásticos más utilizados en la industria es el policloruro de vinilo. Desde que Waldo Semon lo obtuvo por accidente durante una investigación que llevó a término en el siglo pasado, este termoplástico —el PVC se puede reciclar varias veces— ha adoptado toda clase de formas. Actualmente, lo encontramos en las tuberías, en el recubrimiento de los cables eléctricos, en los perfiles de las ventanas e incluso en las propias persianas. Por supuesto, al policloruro de vinilo, le podemos brindar otros tantos usos. Sin embargo, esta vez nos centraremos en las persianas de pvc que, en algunos modelos, imitan la apariencia de la madera.

Avanzamos que, a diferencia de este otro material, el policloruro de vinilo es impermeable y altamente higroscópico, por lo que repele el agua, soporta mejor los productos de limpieza, se higieniza fácilmente y no corre el riesgo de que el moho arraigue en su superficie. La madera, que está formada por fibras vegetales, es más sensible a la humedad y puede llegar a albergar hongos.

Ejemplo real de persiana alicantina de PVC con efecto madera.

Fuente: Persianasenrollables.org, España

¿Qué son las persianas de PVC y qué las diferencia de otros materiales?

Las persianas alicantinas tienen su origen en España, concretamente, en la provincia de Alicante. De todos los puntos geográficos de la península ibérica, tiene sentido que el origen de esta clase de persiana esté aquí, pues Alicante (capital de provincia) es la ciudad más soleada de toda Europa. Al principio, para confeccionar estas persianas, en el municipio de Sax utilizaban los sarmientos de la vid. Con el tiempo, este material vegetal y orgánico se ha sustituido por otros, como el aluminio y el PVC.En el caso de las persianas de PVC, las lamas se fabrican con este tipo de plástico que se obtiene por la polimerización del cloruro de vinilo. Para conseguir este termoplástico, es fundamental utilizar salmuera, es decir, una mezcla de agua y sal que, por medio de la electrólisis, se divide en el H₂O del agua y en el sodio y cloro de la sal. Este cloro se mezcla con etileno procedente del petróleo.Por eso, podemos decir que las persianas de PVC son, en esencia, agua, sal y etileno.

Ventajas frente a las persianas de aluminio y madera

La principal ventaja de las persianas de PVC frente a las de madera y aluminio es su impermeabilidad. Esta cualidad influye en la durabilidad del PVC, que es superior a la de la madera. Además, a diferencia del aluminio, las persianas de plástico no se oxidan. Si bien es verdad que el proceso de oxidación del aluminio tampoco es como el de otros metales —la oxidación en el hierro sigue su curso, mientras que en el aluminio la capa externa de óxido impide que el metal se oxide por dentro—, en el PVC ni siquiera hay que esperar a que se forme una capa superficial de óxido para proteger al material del contacto con el aire.En cuanto a la vida útil de las persianas, como la madera soporta peor las inclemencias del tiempo, las persianas que se fabrican con este material aguantan unos 10 años. La calidad de la madera influye directamente en la durabilidad de la persiana, lo que repercute también en el coste. En el caso del aluminio, que podría durar más por su resistencia a agrietarse, las persianas resultan algo pesadas y frías. Ciertamente, el metal puede encajar bien en un espacio industrial, pero no en un hogar acogedor. Por este motivo, las persianas de madera resultan más adecuadas para las viviendas, pero lamentablemente pueden sufrir el ataque de las termitas.Con las persianas de PVC, evitamos todos estos inconvenientes anteriores. A la par que logramos un aislamiento térmico y acústico que nos reduzca la factura de la luz, conseguimos bloquear la luz del sol y resguardar el vidrio de los ventanales en las noches de temporal durante más tiempo. El PVC no es pasto ni de moho ni de termitas. Además, es un material más ligero que el aluminio y, hoy día, tan acogedor como la madera. Para ello, las empresas venden persianas con efecto madera y en una amplia gama de colores: azul cielo, verde oscuro, marrón chocolate, beige, etc.Por otro lado, suelen ser más económicas y fáciles de limpiar; con una bayeta húmeda y un chorrito de jabón se quedan como nuevas. También soportan bien los productos de limpieza antifúngicos y viricidas.

¿En qué espacios son más recomendables las persianas de PVC?

Para que la instalación de la persiana de PVC sea un proceso sencillo, Persianasenrollables.org ofrece la posibilidad de incluir en el pedido frenos de retención metálicos o de PVC (a elección del cliente). Estos pequeños dispositivos evitan que el sistema de polea de la persiana deje de funcionar correctamente por el uso diario. Su objetivo principal es garantizar que el cordón que permite soltar y recoger la persiana enrollable sobre sí misma funcione como toca. Por ejemplo: si la persona, erróneamente, tira del cordón hacia el lateral (quizás porque ha perdido el equilibrio), el freno de retención bloquea el mecanismo por el que la persiana sube y baja; protege al sistema frente a un tirón brusco.En cuanto a las estancias donde se pueden instalar, las persianas de PVC resultan aptas en todas las habitaciones. Sin embargo, son especialmente recomendables en aquellas áreas que están más expuestas a las inclemencias del tiempo y, como sucede en la cocina y en el baño, a posibles salpicaduras. Para elegir la más adecuada, es fundamental tomar el alto y ancho del ventanal correctamente. También es importante fijarse en el tipo de persiana, si es o no monoblock. En caso afirmativo, para calcular las medidas, hay que tener en cuenta las vías por donde la persiana subirá y bajará.

La orientación de la fachada y de la ventana influye en el color

Para escoger el color de la persiana de PVC, debemos valorar el estilo de decoración que predomina en la habitación, pero también la orientación de la ventana. En las fachadas orientadas hacia el sur, el sol incide durante más tiempo y con más potencia que en las fachadas orientadas al norte. Por consiguiente, los colores claros resultan más adecuados en las ventanas que dan al sur y los colores oscuros, que absorben la luz, resultan adecuados en los ventanales orientados al norte, los cuales coinciden con la zona más fría de la casa.