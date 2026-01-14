Un hombre de 40 años fue detenido este miércoles por la tarde luego de ser sorprendido en un intento de robo en una estancia ubicada sobre la traza de la ex ruta 42, a la altura de la zona conocida como El Remanso.

El hecho ocurrió cuando personal de la Comisaría Octava intervino tras ser alertado sobre la presencia de dos personas sospechosas dentro del predio rural. Según relató el propietario del lugar, un hombre de 60 años, los individuos habrían ingresado con intenciones de forzar la puerta de un galpón, de donde retiraron herramientas y cables.

Al arribar al lugar, los efectivos lograron observar a uno de los sospechosos cuyas características coincidían con las aportadas por el damnificado. Al notar la presencia policial, el sujeto intentó escapar, pero fue alcanzado a pocos metros con la colaboración del dueño de la estancia, quien lo seguía desde atrás.

El segundo implicado logró huir a través de un descampado y, pese a un rastrillaje en la zona, no pudo ser localizado. Los elementos sustraídos fueron hallados dentro del predio, donde habían sido abandonados durante la huida.

Tras dar intervención a la Fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión del hombre detenido y su traslado a la Jefatura Departamental, donde quedó a disposición de la Justicia, imputado por el delito de robo en grado de tentativa.