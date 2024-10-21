En la madrugada de este lunes, apenas pasada la medianoche, un oficial de policía que cubría el puesto asignado a la Asociación Israelita Gualeguaychú descubrió a dos jóvenes intentando robar un cableado de varios focos en la esquina de Roca y Rivadavia.



Tras ser sorprendidos, los delincuentes huyeron por Roca en dirección norte. Uno de ellos logró escapar, mientras que el otro fue demorado y aprehendido en la esquina de Santiago Díaz y Colombo.