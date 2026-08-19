Cuatro adolescentes de entre 14 y 16 años fueron demorados este lunes en Concepción del Uruguay después de que vecinos alertaran sobre un grupo de jóvenes que manipulaba lo que parecía ser un arma de fuego en la vía pública.

El aviso se registró alrededor de las 11:45. Efectivos de la Patrulla Motorizada junto con personal de la Comisaría Segunda de Concepción del Uruguay se acercaron hasta las calles Celia Torra y Belgrano . Al notar la llegada de los patrulleros, los cuatro menores intentaron darse a la fuga a pie atravesando las vías del tren, pero fueron interceptados a los pocos metros.

Durante la persecución, los jóvenes se desprendieron de un objeto en la zona de Lorenzo Sartorio, en el ingreso al barrio La Liga. Al realizar el rastrillaje, los efectivos constataron que se trataba de una réplica de plástico de una pistola tipo 9 milímetros, marca Colt, modelo Double Eagle Serie 5.

Tras la intervención del Gabinete de Estudios Policiales y Evaluaciones Riesgosas (GEPER), la Fiscalía Auxiliar de turno dispuso el secuestro preventivo del elemento y el traslado de los involucrados —de 14, dos de 15 y 16 años— para ser revisados por el médico policial. Finalmente, los menores quedaron a disposición de la Comisaría de la Minoridad y fueron entregados a sus progenitores.